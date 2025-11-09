به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام اظهار کرد: به منظور جلوگیری از عرضه این محصولات، گشت‌های بازرسی هفتگی در دستور کار قرار گرفته است و با افراد سودجو برخورد خواهد شد.

شجاعت احدی افزود: جایگاه‌های متخلف به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی و مطابق مقررات جریمه و اعمال قانون می‌شوند.

وی تأکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فروش مکمل‌ها در جایگاه‌ها، موضوع را از طریق سامانه پاسخ گویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع دهند.