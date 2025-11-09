به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی به مدت شش روز میزبان نمایشگاه تجسمی هنرمندان ارومیه با عنوان «واندالیسم» است.

در این نمایشگاه ۳۶ عنوان اثر تجسمی در رشته‌های «عکاسی، نقاشی، حجم و چیدمان» با تکنیک‌های رئال، سو رئال و انتزاعی از ۲۵ هنرمند در معرض دید عموم قرار گرفته است.

واندالیسم نمایشگاهی با هدف معرفی آسیب‌های اجتماعی، محیطی و فرهنگی در جامعه انسانی امروز است که با همکاری آموزشگاه تونالیته و واحد هنر‌های تجسمی حوزه هنری آذربایجان غربی تا ۲۰ آبان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه پنجمین همکاری آموزشگاه تونالیته با حوزه هنری آذربایجان غربی طی سال‌های اخیر در برگزاری نمایشگاه‌های گروهی هنری است که با گالری گردانی «محمدرضا نجفی و فرزانه احمدی» اجرا می‌گردد.