گاز بخشی از مشترکان رودسری و املشی فردا به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شرکت گاز استان امروز اعلام کرد: جریان گاز در برخی از مناطق شهرستان رودسر و املش فردا دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات تعمیرات گاز در برخی مناطق روستایی شهرستان رودسر و شهرستان املش، در راستای پایداری شبکه توزیع انجام می شود و گاز برخی مشترکان به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.
در اطلاعیه شرکت گاز آمده است: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب به مشترکان، رودسر، رحیمآباد، خیابانهای روستاهای زیاز، دیورود، میلاش، گرمابدشت، سجیران، جیرکل، نیلو، سیاهکشان، پلام، زورزمه، شرمِ دشت ، عزتآباد ، رزهگردن ، لامشمکن ، بالا و پایین ، خراسان پشته ، شورک ، هلوبندره ، میانلنکه، سلجهسر ، مازیبن ، گرهگوابر ، آغوزین کندسرو تمامی کوچهها و فرعیهای روستاهای فوق فردا از ساعت ۹ تا ۱۹ قطع خواهد شد.
همچنین جریان گاز در املش روستاهای سیکلایه، سیاهاستخر، رامکوه، گورج، کلاهورود، ملتلا کوهِ ملکوت ، کوچهها و فرعیهای منشعب فردا دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۹ قطع میشود.
این شرکت از مشترکان خواست در این مدت از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.