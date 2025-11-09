دارندگان خودرو‌های شخصی مدل ۹۴ به بالا در خوزستان می‌توانند وسایل نقلیه خود را به صورت رایگان دوگانه سوز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: به‌منظور افزایش سهم سوخت پاک سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودرو‌ها طرح رایگان گاز سوز کردن خودرو‌های شخصی مدل ۹۴ به بالا همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است.

پرویز ایدون با اشاره به اینکه مالکان این خودرو‌ها می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://gcr.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند، ادامه داد: چهار شرکت در شهرستان‌های اهواز، رامهرمز، ایذه و دزفول در اجرای این طرح فعال هستند و مالکان خودرو‌ها می‌توانند به این مراکز مراجعه نمایند و خودرو‌های خود را به صورت رایگان گاز سوز کنند.

وی از فعالیت ۶۸ جایگاه سوخت سی ان اجی در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: از تمامی مسئولان دستگاه‌های دولتی درخواست می‌شود در جهت توسعه فرهنگ استفاده از سوخت پاک سی ان جی خودرو‌های این دستگاه‌ها را دوگانه سوز نمایند.