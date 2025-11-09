پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از جمعآوری یک واحد غیرمجاز جمعآوری و تفکیک ضایعات پلاستیکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی با اعلام این خبر گفت: در پی شکایات مردمی مبنی بر فعالیت یک واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک و تخلیه پساب حاصل از شستوشوی ظروف به انهار عمومی، کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد این واحد بدون دریافت مجوزهای لازم از دستگاههای متولی در محدوده قانونی شهر ارومیه فعالیت میکرد و پساب ناشی از فعالیت خود را به نهر عمومی تخلیه مینمود.
خانی تصریح کرد: با توجه به صدور اخطاریه محیطزیستی و بیتوجهی متخلف به مفاد آن، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد و در نهایت، با حکم قضایی، واحد یادشده تعطیل و تجهیزات آن به محل مورد تأیید اداره حفاظت محیط زیست منتقل گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه تأکید کرد: این اداره با همکاری دستگاههای مسئول، برخورد با واحدهای آلاینده و غیرمجاز را با جدیت و استمرار دنبال میکند تا از بروز آلودگیهای ناشی از فعالیتهای غیرمجاز و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری شود.