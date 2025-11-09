تغییرات در متراژ زمین‌های طرح ملی مسکن در مهرگان از ۲۰۰ به ۹۰ متر و بروز نگرانی‌ها درباره قیمت‌گذاری، موضوعی که موجب انتقاد متقاضیان قزوینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر مهرگان از کاهش متراژ زمین‌های تخصیصی و اجرای ناقص مفاد اولیه قراردادها ابراز نارضایتی کردند.

به گفته این شهروندان، طبق وعده‌های اولیه، مقرر شده بود به ازای هر خانوار، ۲۰۰ مترمربع زمین واگذار شود؛ اما در عمل این میزان نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه با تغییرات جدید، هر قطعه ۱۸۰ متری نیز بین دو خانواده تقسیم شده و سهم هر خانواده به ۹۰ مترمربع کاهش یافته است.

یکی از متقاضیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «از زمین ۲۰۰ متری قول داده‌شده، حالا ۱۸۰ متر مانده که آن هم برای دو نفر است. تازه بحث عقب‌نشینی هم مطرح شده و ممکن است از همین مقدار موجود نیز ۱۰ تا ۲۰ متر دیگر کم شود.»

به گفته این افراد، در حالی‌ که در ابتدا قرار بود زمین‌ها به‌صورت ویلایی واگذار شود، اکنون طرح به شکل تراکمی و چندطبقه در حال اجراست که برای متقاضیان هزینه‌های اضافی و پیچیدگی‌های مهندسی به‌دنبال خواهد داشت.

یکی دیگر از معترضان افزود: «اگر بخواهیم ساختمانی چهارطبقه بسازیم باید ۲۰ متر از زمین خود عقب‌نشینی کنیم. یعنی از همان ۹۰ متر باقی‌مانده فقط ۷۰ متر کاربری مفید می‌ماند و باید همه هزینه‌ها را هم خودمان بدهیم.»

متقاضیان می‌گویند بخشی از زمین‌های تخصیصی پیش از قطعه‌بندی رسمی، با تصمیم برخی نهادها با تراکم بالا در بازار عرضه شده و همین موضوع باعث افزایش کاذب قیمت زمین‌ها در مهرگان شده است.

به گفته آنان، بهای زمین‌ها طی مدت کوتاهی سه تا چهار برابر افزایش یافته، در حالی‌ که این میزان افزایش با قیمت واقعی بازار همخوانی ندارد و هم‌اکنون با همان رقم‌های اعلام‌شده، خرید و فروش زمین‌ها انجام نمی‌شود.

این شهروندان همچنین از مسئولان استانی و ملی درخواست کردند برای اصلاح متراژ، جلوگیری از سودجویی دلالان و اجرای مصوبات قانونی در تخصیص زمین‌ها ورود جدی‌تری داشته باشند.