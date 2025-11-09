پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب از نظارت دقیق کارشناسان این اداره بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا صادقیان گفت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیستشهرستان تکاب به منظور بررسی روند نمونهبرداری آزمایشگاههای معتمد از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی شهرستان، بازدید و کنترلهای مستمر انجام میدهند.
وی افزود: نمونهبرداری از کارخانهها و معادن فعال در سطح شهرستان بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت آلاینده بودن، بر اساس ضوابط و مقررات، اخطاریه زیستمحیطی به صاحبان صنایع صادر میشود.
صادقیان تصریح کرد: نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و ارائه خوداظهاری توسط واحدهای صنعتی و تولیدی، در شناسایی منابع آلاینده و کاهش میزان بار آلایندگی آنها نقش مهمی دارد.
وی همچنین یادآور شد: طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، کلیه مراکز و واحدهای صنعتی مکلفاند در فاصلههای زمانی مشخص، نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی هوا را انجام دهند و اطلاعات خود را در قالب خوداظهاری به سازمان ارائه کنند.