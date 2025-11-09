به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، درحالی که از صبح فردا جلسات فشرده و دوشیفته مجلس شورای اسلامی برای بررسی کارنامه دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت آغاز می‌شود، عصر امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و معاونان نظارت و قوانین مجلس، رئیس مرکز پژوهش ها، رئیس دیوان محاسبات و سایر معاونان قوه مقننه برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع بررسی نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول برگزار شد، هر کدام از اعضای جلسه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پرداختند.

همچنین براساس این گزارش آقای محمدباقر قالیباف در این جلسه تاکید کرد: خروجی این جلسات کارشناسی و نظارتی باید این باشید که بدانیم اگر قرار است با شیوه فعلی اجرای برنامه هفتم حرکت کنیم در سال آینده کجا خواهیم بود و همچنین بدانیم چه اصلاحاتی لازم است انجام دهیم تا بتوانیم دقیقا بر اساس اهداف برنامه پنج ساله حرکت کنیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه مردم باید در جلسات صحن که قرار است به بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه بپردازد، شاهد بررسی‌های نظارتی و کارشناسی دقیق باشند، عنوان کرد: امروز حدود ۶ یا ۷ پیشران اصلی در کشور وجود دارد که در برنامه هفتم نیز برای آن‌ها سیاستگذاری و قانونگذاری شده است و باید روی آن متمرکز شویم و این پیشران‌ها را در اولویت قرار دهیم تا شاهد حل کلان مسائل کشور باشیم.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جلسات بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم که از فردا دوشنبه ۱۹ آبان آغاز می‌شود، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای راهبری برنامه هفتم و وزرای مرتبط با دستور کار فردا حضور خواهند داشت و در جلسات روز سه شنبه نیز آقای پزشکیان رئیس جمهور و وزرای مرتبط با دستور کار این روز حضور خواهند داشت.