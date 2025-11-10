پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: تاکنون بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان و در راستای اصلاح الگوی مصرف و توسعه تولید نان کامل، مجوز پخت نان کامل سنگک، لواش و تافتان برای ۸۱ واحد نانوایی در شهر زنجان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ زمانی گفت: فرایند گسترش پخت نان کامل در سطح شهر زنجان وارد مرحله جدیدی شده و هماکنون ۸۱ واحد نانوایی در این شهرستان به تهیه و عرضه نان کامل مشغول هستند. از این تعداد، ۵۴ واحد نانوایی از آبانماه امسال فعالیت خود را در حوزه پخت نان کامل آغاز کرده و ۲۷ واحد نیز پیش از این فعال بودهاند. بر پایه آمار موجود، ۷۴ واحد سنگکپزی، ۶ واحد لواشپزی و ۱ واحد تافتانپزی در حال استفاده از آرد کامل برای ارائه نان سالمتر به شهروندان هستند.
وی با بیان اینکه این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان دولت برای ارتقای کیفیت نان و سلامت جامعه انجام میشود، افزود: با هماهنگیهای انجامشده از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور، مجوز پخت نان کامل برای تمامی واحدهای سنگکپزی شهر زنجان صادر شده است.
زمانی ادامه داد: مجوز خرید آرد کامل با سبوسگیری ۵ درصد پس از اعلام آمادگی واحدهای نانوایی و بررسی شرایط فنی و بهداشتی آنها صادر شده است.
مدیرکل غله استان همچنین به تفاوت قیمت آرد کامل و آرد معمولی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان، قیمت نان کامل در دستگاههای کارتخوان هوشمند نانینو بهصورت رسمی ثبت شده است. بر این اساس، نان کامل لواش ۱۱۴۰ تومان، سنگک ۴۶۰۰ تومان و تافتان ۲۸۵۰ تومان در سطح شهر زنجان عرضه میشود.
وی با تأکید بر ارزش تغذیهای نان کامل افزود: نان کامل یکی از اقلام راهبردی در سبد غذایی خانوار است و مصرف آن با داشتن فیبر و ریزمغذیهای بیشتر، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریهای گوارشی، دیابت و چاقی دارد. از اینرو توسعه پخت و عرضه نان کامل از اولویتهای حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی در استان است.
زمانی خاطرنشان کرد: به منظور صیانت از سلامت شهروندان و تضمین کیفیت تولید، لازم است دستگاههای نظارتی از جمله اتاق اصناف شهرستان زنجان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نظارت مستمر و میدانی بر عملکرد واحدهای نانوایی پخت نان کامل را در دستور کار داشته باشند.