براساس تفاهم میان سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ، اتاق بازرگانی ویژه د راین منطقه راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تفاهم میان سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و با هدف بررسی امکان تشکیل «اتاق بازرگانی ویژه و مستقل منطقه آزاد ماکو»، با موافقت نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زمین مورد نیاز جهت احداث ساختمان و ابنیه مورد نیاز از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو تحویل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی میشود.
این تفاهمنامه اقدام ماندگار بزرگی جهت تسهیل امور بازرگانان و سرمایه گذاران منطقه آزاد ماکو خواهد شد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف بر تقویت جایگاه بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو، تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی با اتاق بازرگانی و بررسی راهکارهای ایجاد «اتاق بازرگانی ویژه منطقه آزاد ماکو» تأکید کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جلسه رئیس و اعضای محترم اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این منطقه در حوزههای تجاری، ترانزیت و سرمایهگذاری گفت: .ایجاد یک ساختار منسجم برای حضور بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی منطقه، گامی مؤثر در جهت رونق تجارت و توسعه صادرات خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با ابراز خرسندی از آغاز این همکاری اظهار داشت: اتاق ایران آماده است با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، در راستای تقویت حضور فعالان اقتصادی مناطق آزاد، بستر لازم برای ایجاد اتاقهای تخصصی و منطقهای را فراهم کند.
برای اجرای این تصمیم مهم و نحوه اجرایی شدن و تشکیل «اتاق بازرگانی منطقه آزاد ماکو» مقرر گردید نماینده اتاق جهت تحویل زمین مورد نیاز به منطقه آزاد ماکو معرفی شود.