چین با بهره‌گیری از سکو‌های تجارت الکترونیک جاده ابریشم، در حال گسترش مسیر تازه‌ای برای واردات وصادرات کالا و تقویت تحول دیجیتال در اقتصاد‌های شرکت‌کننده در ابتکار کمربند -راه (BRI) است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از چین، معاون وزیر بازرگانی چین، در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در شانگهای گفت: «ابتکار تجارت الکترونیک جاده ابریشم به عنوان پلی دیجیتال، نقش مهمی در تقویت ارتباطات تجاری ایفا می‌کند.»

شنگ چیوپینگ، شنگ با اشاره به اینکه سکو‌های تجارت الکترونیک چین تاکنون ۶۷ پایگاه منبع‌یابی مستقیم در ۲۲ کشور شریک ایجاد کرده‌اند که باعث هدایت تحول دیجیتال در صنایع سنتی محلی و مشارکت آنها در منافع اقتصاد دیجیتال شده است افزود: چین همراه با کشور‌های شریک، سازوکار‌های همکاری در حوزه تجارت الکترونیک را تقویت کرده و به طور مشترک محیطی عادلانه، شفاف و قابل پیش‌بینی برای توسعه این بخش فراهم می‌کند.

معاون وزیر بازرگانی چین، گفت: ما آماده‌ایم با سایر کشور‌ها همکاری کنیم تا تعامل متقابل در تجارت الکترونیک را تقویت کرده و به نتایج ملموس در همکاری‌های دو و چندجانبه در این زمینه دست یابیم.

در چارچوب طرح کمربند و جاده، تجارت الکترونیک جاده ابریشم به عنوان یکی از سکو‌ها (پلتفرم‌های) اصلی همکاری دیجیتال جهانی عمل می‌کند و به بهبود هماهنگی سیاست‌ها، تسهیل تجارت کالا‌ها و در رشد تجارت الکترونیک در اقتصاد‌های مشارکت‌کننده کمک می‌کند.

بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی، تا پایان نیمه اول امسال، تعداد کشور‌های شریک در ابتکار تجارت الکترونیک جاده ابریشم به ۳۶ کشور رسیده است.

بر پایه آمار اداره کل گمرک چین در ماه مهر، ارزش کل واردات و صادرات تجارت الکترونیک فرامرزی چین در سه فصل نخست سال ۲۰۲۵ به ۲.۰۶ تریلیون یوان (۲۸۹.۲ میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جو می، پژوهشگر آکادمی تجارت و همکاری اقتصادی بین‌المللی چین، ادراین باره گفت: در بستر تحول دیجیتال جهانی، توسعه تجارت الکترونیک به آرمانی مشترک تبدیل شده است.

به گفته او، ابزار‌ها و زیرساخت‌های تجارت الکترونیک چین، از جمله شبکه‌های لجستیکی کارآمد با تحویل چندساعته، ادغام رسانه‌های اجتماعی و پخش زنده که مشاهده را به خرید تبدیل می‌کند، و همچنین نرم افزار‌ها و سکو‌های پرداخت دیجیتال که تراکنش‌ها را تسهیل می‌کنند، موجب شده کشور‌های مختلف، چین را شریک خود برای توسعه تجارت الکترونیک بدانند.

چین همچنین برنامه‌های آموزشی متنوع و کاربردی برای دولت‌ها و شرکت‌هایی ارائه می‌دهد که به دنبال کسب دانش عملیاتی و مدل‌های تجاری مؤثر در پیشبرد اقتصاد دیجیتال هستند.

وزارت بازرگانی چین ابتدای امسال اعلام کرد:دوره‌های آنلاین ظرفیت‌سازی در چارچوب ابتکار تجارت الکترونیک جاده ابریشم که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، تاکنون ۱۰۸ جلسه برگزار کرده و بیش از ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده از ۸۰ کشور از آن بهره‌مند شده‌اند.

چین دارای یک اکوسیستم متنوع تجارت الکترونیک است؛ از خرده‌فروشی آنلاین مبتنی بر سکو‌ها و پخش زنده گرفته تا خرید گروهی و خرده‌فروشی فوری.

چین امروزه یکی از بزرگترین بازار‌های جهان در حوزه خرید وفروش دیجیتال و کسب و کار‌های اینترنتی است.