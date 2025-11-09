به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مصطفی انصاری‌فرد در بازدید از بندر امام خمینی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اقتصادی کشور است، افزود: حدود ۷۰ درصد کالا‌های اساسی کشور از جمله غلات، نهاده‌های دامی و روغن خوراکی از طریق این بندر وارد می‌شود؛ از این رو نقش این بندر در ثبات بازار و تأمین امنیت غذایی مردم، نقشی حیاتی و انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: میزان واردات کالا‌های اساسی در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی داشته و صادرات کالا‌های غیرنفتی نیز با افزایش ۲۷ درصدی همراه بوده است که این شاخص‌ها نشان‌دهنده بهره‌وری مطلوب زیرساخت‌های بندر امام خمینی و بهبود روند خدمات‌رسانی در شرایط اقتصادی کشور است.

بازرس کل استان خوزستان در بازدید از پایانه غلات و مخازن ذخیره‌سازی بندر امام خمینی از رشد ۳۰ درصدی واردات نهاده‌های دامی خبر داد و خواستار تسریع در انتقال این کالا‌ها از بنادر به مراکز مصرف شد تا از ماندگاری کالا در انبار‌ها و تأخیر در تخصیص ارز جلوگیری شود.

حجت الاسلام انصاری فرد تاکید کرد: استمرار همکاری‌های بین‌دستگاهی برای تحقق اهداف ملی در زمینه تنظیم بازار، تسهیل زنجیره تأمین و حمایت از تولیدکنندگان ضروزی است و تحقق مأموریت‌های بندر امام خمینی در گرو مدیریت علمی، هماهنگی سازمانی و شفافیت در فرآیند‌های اجرایی می‌باشد.