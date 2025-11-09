براساس برنامه هدف‌ گذاری‌ شده، امسال باید ۴۶/۶ مگاوات به ظرفیت نیروگاه خورشیدی در مشهد‌ اضافه شود که ۲۴ مگاوات تا کنون محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: ۲۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی در سال‌ جاری در مشهد راه اندازی و به شبکه برق متصل شده است.

حسن نوربخش در کمیته توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی و مدیریت مصرف برق شهرستان مشهد افزود: کلانشهر مشهد با بیش از یک‌ میلیون و ۸۸۰ هزار مشترک و پیک بار هزار و ۸۸۶ مگاوات، سهم قابل‌ توجهی در مصرف انرژی دارد. ‌

وی گفت: با اجرای طرح‌ های مدیریت مصرف برق امسال حدود ۲۵۰ مگاوات از بار مصرفی کنترل و از بروز خاموشی‌ های گسترده جلوگیری شد.

سرپرست شرکت توزیع برق مشهد ادامه داد: برنامه هدف‌ گذاری‌ شده برای سال ۱۴۰۴ تولید ۴۶/۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مشهد است که امیدواریم تا پایان سال ۴۰ مگاوات و در نهایت هدف نهایی ۴۶ مگاوات محقق شود.

فرماندار ویژه شهرستان مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت گذار به سمت انرژی‌ های پاک اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تأمین انرژی پایدار و حفظ محیط زیست در کلانشهر مشهد است.

سیدحسن حسینی افزود: تمام دستگاه‌ های اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل و رفع موانع، فرایند احداث این نیروگاه‌ ها را به‌ ویژه در بخش‌ های حمایتی و عمومی، سرعت بخشند، بر این اساس؛ انتظار از این کمیته، اقدام عملی و نتیجه‌ محور برای رفع چالش‌ ها است.

در این نشست موضوع استفاده از ظرفیت پشت‌ بام مدارس برای نصب سامانه‌ های خورشیدی، بررسی وضعیت نیروگاه‌ های کمیته امداد امام خمینی (ره) و آخرین اقدامات در خصوص نیروگاه تجمیعی ۲۱ مگاواتی شرکت تعاونی کشاورزان مشهد مورد بحث و تبادل‌ نظر قرار گرفت.