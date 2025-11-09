به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر ۱۲ روستای شهرستان باروق در قالب ۲۱ پروژه، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

در کنار اجرای ۲۱ پروژه طرح هادی روستا‌های شهرستان باروق با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال، ۱۴۲ واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی شده نیز با اعتبار ۵۶۸ میلیارد ریال امروز افتتاح شد.

امروز همزمان با افتتاح اجرای طرح هادی روستای یلکلو، طرح هادی روستا‌های آغ بلاغ، قشلاق نوروز‌لو، زارنجی، ینگیجه، تک آغاج، گل سلیمان‌آباد، علی بلاغی، علیار کندی، ملحملو، مسجد و نوروزلو نیز به بهره‌برداری رسید.