رویداد ملی ایران جان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و گردشگری استان‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رویداد ملی ایران جان از خرداد ماه سال جاری از استان خوزستان با هدف معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های استان‌های کشور در قاب شبکه‌های رسانه ملی آغاز شد.

داریوش دبیقی مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان گفت: رویداد ملی ایران جان با دستور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در راستای هویت محوری و عدالت رسانه‌ای و با هدف معرفی هر چه بیشتر ظرفیت استان‌های کشور در شبکه‌های رسانه ملی در حال اجراست.

رویداد ملی ایران جان پس از برگزاری موفق و اثرگذار در استان خوزستان در استان‌های ایلام، اصفهان، فارس اجرا شد و در مسیر خود به استان خراسان جنوبی رسیده است تا هر چه یبشتر فرصت‌های سرمایه گذاری، ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و گردشگری این استان زرخیز از طریق شبکه‌های رسانه ملی معرفی شود.