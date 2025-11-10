با بسته ماندن مرکز تعویض پلاک خرمدره‌ اهالی این شهرستان برای انجام امور خودرو ناچار به مراجعه به شهرهای دیگرند؛ موضوعی که نارضایتی مردم و مطالبه برای بازگشایی سریع این مرکز را به‌دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تعطیلی مرکز تعویض پلاک شهرستان خرمدره، باعث گلایه شهروندان این شده است. بر اساس گزارش‌ها، به طور متوسط ۶۰۰ نفر در ماه از اهالی برای انجام امور تعویض پلاک به این مرکز مراجعه می‌کردند، هم اکنون این افراد مجبورند مسافتی را تا زنجان، طی کنند.

اهالی همچنان چشم به راه بازگشایی این مرکز هستند.

.پیگیر این مشکل از سرهنگ موسوی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان شدیم