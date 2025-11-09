به علت توسعه شبکه، گاز برخی از مناطق شهر اهواز فردا ۱۹ آبان قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی دولتی، از بلوار جمهوری اسلامی تا خیابان حیدری نژاد حدفاصل خیابان سی متری تا خیابان ساحلی در روز دوشنبه ۱۹ آبانماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از مشترکان این مناطق درخواست کرده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.