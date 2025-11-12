پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از آغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه ۶ کلاسه در منطقه هزاررود طارم خبر داد و گفت: این طرح با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و از محل مالیاتهای نشاندار در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی، با اشاره به نقش مالیات در توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: طرح احداث مدرسه ۶ کلاسه در منطقه هزاررود با تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیاتهای نشاندار آغاز شده و با همکاری اداره کل نوسازی مدارس در دست اجراست.
وی افزود: این اقدام در راستای ارتقای عدالت آموزشی و فراهمسازی بستر مناسب برای تحصیل دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته است.
محمدی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در پرداخت مالیات گفت: استفاده از منابع مالیاتی در پروژههای عمرانی و آموزشی، نمونهای از بازگشت مستقیم درآمدهای عمومی به جامعه است که آثار مثبت آن در آینده کشور نمایان خواهد شد.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی استان زنجان در تلاش است تا با شفافسازی نحوه هزینهکرد مالیاتها، اعتماد عمومی را نسبت به نقش مالیات در توسعه پایدار افزایش دهد.