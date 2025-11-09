رزمایش سراسری استخدام و عضویابی نیروی زمینی ارتش در ۱۵۰ شهر کشور، انجام می‌شود.

رزمایش بزرگ استخدام و عضویابی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت هم‌زمان در ۱۵۰ شهر فاقد یگان سرزمینی برگزار می‌شود.

این رزمایش در سه مقطع دانشگاه افسری امام علی (ع)، درجه‌داری و کارمندی روز پنج شنبه ۲۲ آبان ماه۱۴۰۴، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح برگزار می‌شود.

در استان ایلام نیز با توجه به شرایط منطقه‌ای، شهر‌های دره‌شهر و آسمان‌آباد به‌عنوان محل اجرای هم‌زمان این طرح انتخاب شده‌اند و ثبت‌نام داوطلبان واجد شرایط در این دو شهر انجام خواهد شد.