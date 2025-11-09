پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان زنجان از برگزاری طرح «اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی» در این استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد رضاخانی با بیان اینکه این طرح به مناسبت فرارسیدن سی و سومین دوره هفته کتاب اجرا میشود گفت:طرح «اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی» با هدف غنیسازی مخزن کتابخانهها و ترویج سنت حسنه اهدای کتابهای مفید و بلا استفاده اجرا می شود.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان زنجان افزود: سنت حسنه «اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی» از ۲۴ آبان تا ۲۰ آبان امسال در کتابخانههای عمومی استان زنجان اجرا میشود.
وی افزود: فرایند اهدای کتاب، سنت حسنهای است که طی آن مردم، ادارات، ناشران و... مازاد کتابهای خود را به کتابخانههای عمومی اهدا میکنند و بدینوسیله کتابهای بلااستفاده خود را در دسترس افراد دیگر قرار میدهند.