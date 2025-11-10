به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان،در پی دریافت شکایات مردمی از فعالیت آلاینده و سریز شدن فاضلاب صنعتی به محیط اطراف از طریق یک واحد قالیشویی در شهرستان اصفهان، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان برای بررسی موضوع و صدور اخطار قانونی برای رفع آلایندگی اقدام کردند.

پیرو شکایات واصله در خصوص فعالیت همراه با آلایندگی هوا و تخلیه فاضلاب به محیط زیست از سوی یک واحد صنعتی شستشوی قالی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان در محل حاضر شدند و ضمن بررسی وضعیت، اخطار رفع آلایندگی را به مسئول واحد ابلاغ کردند.

در اجرای ضوابط قانونی، برای کارگاه متخلف مهلت مشخصی به منظور رفع آلودگی‌ها و اصلاح سیستم مدیریت فاضلاب در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام اداره محیط زیست شهرستان، در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی مسئول مربوطه در مهلت مقرر، اقدام قانونی لازم اعمال و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت. این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از تخلیه فاضلاب صنعتی و رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شده است.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان بر استمرار پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی مشابه تأکید کرده است.