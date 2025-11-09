بررسی مسائل حوزه مسکن لرستان در نشست تصويری شورای عالی مسکن
مسائل و مشکلات حوزه ی مسکن لرستان در نشست تصوری شورای عالی مسکن و با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی شد.
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان گفت:یکی از اولویت های جدی دولت تأمین مسکن مردم است و در لرستان با برنامه ریزی این مهم در حال انجام است
عنایت الله میرزایی مدیر کل راه وشهرسازی لرستان گفت:در لرستان ۳۸ هزار نفر متقاضی مسکن واجد شرایط ثبت نام کرده اند که ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد با میانگینِ پیشرفت ۲۷ درصدی در حال ساخت هستند.
در حوزه ی مقاوم سازی مسکن روستایی هم از مجموع ۱۵۳ هزار واحد مسکونی ابلاغ شده ی بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۸، بنیاد مسکن لرستان تاکنون ۷۸ درصد معادل ۱۱۹ هزار واحد مقاومسازی شده است.