پخش زنده
امروز: -
بنا بر اعلام شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شاخصهای عملکرد اقتصادی سازمانهای مناطق آزاد کشور در هفتماهه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق اعلام شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری داخلی جذبشده در این مدت به ۳,۶۵۸,۳۹۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با هفتماهه سال ۱۴۰۳ رشد ۸۱ درصدی را نشان میدهد. همچنین سرمایهگذاری داخلی تحققیافته در این بازه با رشد ۶۷ درصدی به ۹۵۴,۱۹۶ میلیارد ریال رسیده است.
سرمایهگذاری خارجی جذبشده نیز با ۲۴۰ درصد افزایش در مقایسه با سال قبل به ۴۲۶ میلیون دلار و سرمایهگذاری خارجی تحققیافته با رشد ۱۹۰ درصدی به ۲۵۶ میلیون دلار رسیده است.
صادرات کالا و خدمات مناطق آزاد در این مدت ۸۷۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، میزان صادرات مجدد سازمانهای مناطق آزاد در این بازه به ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است.
در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴، واردات ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی ۵۴۷ میلیون دلار بوده و حدود ۲۴۰ میلیون دلار کالا نیز برای مصرف در مناطق وارد شده است.
با رفع موانع ورود خودرو به مناطق آزاد در ماههای اخیر، مجموعاً ۲۱۳ میلیون دلار خودرو از ابتدای سال وارد این مناطق شده است.
گردشگرانی که طی این مدت از مناطق آزاد بازدید کردهاند، حدود ۲۵۶ میلیون دلار از تسهیلات کالای همراه مسافر استفاده کردهاند. بهرهمندی از این تسهیلات علاوه بر رونق فعالیتهای اقتصادی و تجاری در مناطق آزاد، از خروج قابلتوجه ارز در سفرهای خارجی جلوگیری کرده است.
ارزش تولیدات مناطق آزاد در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با رشد ۳۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ۲,۶۹۶,۲۲۳ میلیارد ریال رسیده است.