ملی پوش شنای کشورمان گفت: خیلی خوشحالم از اینکه توانستم نخستین نشان طلای کاروان ایران را کسب کنم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سامیار عبدلی پس از کسب مدال طلای ۵۰ متر آزاد در بازیهای همبستگی اسلامی اظهار داشت: خدا را شکر توانستم بهترین مدال را کسب کنم و این اولین طلای کاروان ایران در این دوره از بازیها بود.
عبدولی درباره روند مسابقات خود افزود: حدنصاب هایم در هر مرحله بهتر میشد، چرا که انرژیام را برای فینال ذخیره کرده بودم و همچنین از اشتباهات هر مرحله درس میگرفتم. بسیار خوشحالم که توانستم نخستین مدال طلای ایران را به دست بیاورم و امیدوارم این روند ادامهدار باشد.
وی در پایان گفت: سه روز دیگر از مسابقات باقی مانده و در رشتههای دیگر مانند ۱۰۰ متر آزاد و ۵۰ متر قورباغه نیز حضور خواهم داشت. رقابتها بسیار دشوار است و نمیدانم بتوانم نتیجه بگیرم یا نه، اما مطمئن هستم تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت.