حدود ۱۶۰۰ واحد ویلایی یک طبقه به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان ورزنه آماده تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان ورزنه، از تحویل حدود ۱۶۰۰ واحد ویلایی یک طبقه به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: مرحله اول و دوم طرح با سرعت قابل توجه در حال اجراست و عملیات زیرساختی و خدمات زیربنایی نیز تکمیل شده است.
حمیدرضا فلاح چمآسمانی افزود:مرحله نخست طرح در محدوده ۴۴ هکتاری شهر ورزنه شامل ۶۹۷ واحد ویلایی یکطبقه به متقاضیان واگذار و تحویل شده است و مرحله دوم با وسعت ۵۱ هکتار نیز شامل ۸۹۵ واحد، به متقاضیان تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: تاکنون ۱۴۰ پلاک از این اراضی به خانوادههای واجد شرایط اختصاص یافته و قرارداد واگذاری آنها تنظیم و تحویل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین از تکمیل خدمات زیربنایی فاز اول طرح خبر داد و گفت: عملیات آمادهسازی در حد عملیات خاکی معابر مرحله اول پایان یافته و عملیات اجرایی مرحله دوم آغاز شده است. تأمین آب و برق مرحله اول نیز به اتمام رسیده است.
فلاح چمآسمانی در ادامه به جلسه ستاد توسعه شرق استان اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت زمین ملی در روستاهای شهرستان ورزنه و کمبود اراضی الحاقی شهر، مقرر شد با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مشکل تأمین زمین برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برطرف شود. وی با بیان اینکه تأمین زمین مورد نیاز برای احداث ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان و ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران نیز در دستور کار است، گفت: پیگیریهای این اداره کل ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک این واگذاریها نیز انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و تسریع در اجرای طرح ها، شهروندان واجد شرایط بتوانند به زودی در واحدهای خود مستقر شوند و این اقدام، گامی مهم در راستای تحقق سیاستهای ملی تولید و عرضه مسکن و حمایت از خانوادهها است.