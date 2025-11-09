به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بصیرتی رزمندگان شمال‌غرب کشور با سخنرانی سردار رسول سنائی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی‌ سیاسی فرماندهی کل قوا برگزار شد.

سردار سنائی راد در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد مقدس ملت ایران و پیوند عمیق با رهبری معظم انقلاب (مدظله‌العالی) اظهار داشت: امروز همه مردم و مسئولان باید با تمام توان در تقویت این وحدت الهی تلاش کنند، زیرا رمز اقتدار، امنیت و استمرار پیروزی‌های ملت ایران در همین انسجام و تبعیت از ولی‌فقیه نهفته است.

وی با اشاره به شرایط ناپایدار و بحران موجودیت در رژیم صهیونیستی افزود: اگر سه عامل بازدارنده در جمهوری اسلامی ایران نبود، دشمن دست به ماجراجویی نظامی می‌زد؛ نخست رهبری شجاعانه و مدبرانه رهبر انقلاب، دوم اتحاد و همبستگی ملت، و سوم آمادگی‌های رزمی و روحیه دفاع عاشورایی که رزمندگان کشور همانند دوران هشت سال دفاع مقدس با وجود خطر، پای لانچرهای پرتاب موشک ایستادند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی‌ سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به عملیات‌های موفق موشکی سپاه، گفت: پاسخ کوبنده و دقیق موشکی سپاه مردم را به این باور راسخ رساند که قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه یک شعار، بلکه حقیقتی عینی و قابل اعتماد است.

وی تصریح کرد: اتحاد ملت در کنار اقتدار نیروهای مسلح موجب شد دشمن، این بار با زبان التماس درخواست آتش‌بس کند؛ رخدادی که اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهان کشاند و بار دیگر نشان داد ایران، با تکیه بر رهبری الهی و همدلی مردم، مقتدرترین کشور منطقه است.