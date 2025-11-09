به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ندا شهسواری بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان پس از پیروزی مقابل تیم ملی اوگاندا و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی در خصوص این دیدار اظهار داشت: بازی مقابل تیم ملی اوگاندا را دیدیم، فکر می‌کردیم بازی تقریباً راحتی باشد، چون تا به حال با این تیم روبه‌رو نشده بودیم. اما هر سه بازیکن اوگاندا واقعاً بازیکنان خوبی بودند و کاملاً مشخص بود که تمرینات خوبی پشت‌سر گذاشته‌اند و عملکرد قابل‌توجهی داشتند. خوشبختانه توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و مقام سوم‌مان قطعی شده است. ان‌شاءالله اگر فردا هم بتوانیم نتیجه بگیریم، به فینال راه پیدا خواهیم کرد.

وی در ادامه درباره شناخت از حریف بعدی گفت: ما بازیکنان ترکیه را به‌خوبی می‌شناسیم. بالاخره من و خانم ایلوخانی در لیگ ترکیه حضور داریم و با آنها تقریباً آشنا هستیم. البته بازیکنان ترکیه از سطح بالایی برخوردارند و هر سه نفر جزو بازیکنان برتر هستند. رنکینگ بالاتری از ما در سطح بین‌المللی دارند و به همین دلیل کار برای ما تا حدی دشوار خواهد بود، اما امیدوارم فردا بتوانیم بهترین بازی‌مان را ارائه دهیم و پیروز شویم.

شهسواری درباره میزبانی عربستان از این رقابت‌ها نیز گفت: از زمانی که وارد عربستان شدیم تا الان که مسابقات در حال برگزاری است، به نظر من میزبانی ضعیفی داشتند نسبت به دوره قبلی بازی‌های همبستگی اسلامی. در دوره گذشته که در قونیه برگزار شده بود، شرایط بسیار خوب بود، اما این‌بار نه از نظر سالن تمرین و نه از لحاظ خوابگاه، کیفیت مطلوبی وجود نداشت. می‌توانم بگویم نسبت به دوره‌های پیش سطح میزبانی پایین‌تر بوده و عملکرد چندان خوبی نداشتند. با این حال، نباید شرایط میزبانی را در روند مسابقات دخیل بدانیم و باید حرفه‌ای‌تر به موضوع نگاه کنیم تا بتوانیم بهترین عملکرد خود را در مسابقات ارائه دهیم.