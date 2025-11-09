پخش زنده
دانیال شهبخش بوکسور ملیپوش ایران با قبول شکست مقابل حریف ازبک به مدال برنز بازیهای کسورهای اسلامی رسید.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از رقابتهای بوکس مردان ششمین دور بازیهای همبستگی اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان، دانیال شهبخش ملیپوش وزن ۶۰ کیلوگرم بوکس ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف مادیار دانییاروف بوکسور ازبکستان و دارنده مدال برنز جام جهانی برزیل رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید. این دومین مدال برنز کاروان ایران در روز ششم مسابقات بود.
در این وزن نمایندگانی از جمهوری آذربایجان، اوگاندا، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، لیبی، عربستان حضور داشتند.
شهبخش پیش از این با پیروزی ۵ بر صفر مقابل پیسپک تیمورویچ تکتنوفاز کشور قرقیزستان مدال برنز خود را قطعی کرده بود.
پیش از این محمد نورانی (۸۰ کیلوگرم) و علی حبیبینژاد (۶۵ کیلوگرم) به ترتیب با شکست مقابل حریفانی از اوگاندا و عراق از دور رقابتها کنار رفتند.