زمین لرزه سه و سه دهم ریشتری در کمه سمیرم خسارت برجای نگذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زلزلهای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه در منطقه کمه شهرستان سمیرم به وقوع پیوست.
منصور شیشهفروش، افزود: با بررسی تیمهای ارزیاب خساراتی تا کنون از این زمین لرزه گزارش نشده است.
بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استان اصفهان با ۶۵ زمینلرزه، لرزهخیزترین استان کشور در ماه مهر بود و پس از آن، استانهای کرمان با ۵۱ و خراسان رضوی با ۴۸ زمینلرزه در رتبههای بعدی قرار گرفتند.