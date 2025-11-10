علی رحیمی کازرونی و یاسین کبریان‌جو، دو بازیکن هندبال فارس، در ترکیب نهایی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ، علی رحیمی کازرونی و یاسین کبریان‌جو، دو بازیکن هندبال استان فارس از شهرستان‌های کازرون و شیراز، در ترکیب نهایی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی در عربستان سعودی قرار گرفتند.

این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۳۰ آبان‌ماه به میزبانی ریاض برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود روز ۲۳ آبان برابر قطر به میدان خواهد رفت.