عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل هشدار داد: امتناع کودکان از استفاده از توالت مدرسه میتواند منجر به بروز یبوست عملکردی شود و عوارض جدی برای سلامت جسم و روان دانشآموزان به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر ساناز مهربانی فوق تخصص گوارش و کبد کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هشدار درباره عوارض امتناع کودکان از استفاده از توالت مدرسه گفت: این موضوع میتواند منجر به بروز یا تشدید یبوست عملکردی در کودکان شود.
وی با اشاره به سه دوره حساس بروز یبوست در کودکان افزود: این مشکل در سه دوره سنی شامل شروع تغذیه کمکی، آموزش توالت رفتن و ایام مدرسه بیشتر بروز پیدا میکند که در دوره مدرسه، امتناع کودکان از استفاده از توالت به دلایل بهداشتی یا احساس خجالت عامل اصلی است.
این فوق تخصص گوارش کودکان با بیان عوارض این مشکل هشدار داد: کودک به مرور رفتار نگهداشتن مدفوع را در پیش میگیرد که میتواند منجر به یبوست شدید، درد شکم، کثیف شدن لباس زیر، بوی بد دهان و حتی بیاختیاری ادراری شود.
دکتر مهربانی به والدین توصیه کرد: از اجبار یا تنبیه کودک خودداری کنند و با تشویق به استفاده منظم از توالت، تأمین مایعات کافی و مصرف مواد غذایی فیبردار از بروز یبوست پیشگیری کنند.
وی در پایان بر نقش مدارس تأکید کرد: ایجاد محیط بهداشتی و مناسب در مدارس برای استفاده راحت و بدون استرس از سرویسهای بهداشتی، نقش مهمی در پیشگیری از این اختلال شایع دارد.