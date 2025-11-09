همایش سه‌روزه نخبگان شاهد و ایثارگر کشور با حضور یکصد نفر از برترین‌های جامعه ایثارگری در هتل کوثر رامسر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران از آغاز به کار همایش سه‌روزه نخبگان شاهد و ایثارگر کشور در هتل کوثر رامسر خبر داد.

وی گفت: در این همایش یکصد نفر از نخبگان شاهد و ایثارگر کشور با ارائه مقالات، یافته‌ها و ایده‌های خلاقانه و کارآفرین با هم به تبادل تجربیات می‌پردازند.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران با اشاره به اهداف این همایش افزود: نخبگان می‌توانند با تعامل با پارک‌های علم و فناوری و پرداختن به موضوعات روز جامعه نظیر هوش مصنوعی، نقش مهمی در تولید و کاهش بار مشکلات داشته باشند.

وی ادامه داد: این همایش‌ها بیانگر عزم بنیاد شهید کشور برای بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان و عملی‌سازی ایده‌ها و تجارب موفق آنان است.

کهنسال از برنامه‌های جنبی همایش خبر داد و گفت: نخبگان علاوه بر ارائه تجارب موفق، در کارگاه‌های مختلف حضور یافته و از شرکت‌های دانش‌بنیان بازدید می‌کنند.

وی در پایان از رونمایی دو پوستر در آیین افتتاحیه خبر داد و افزود: از پوستر اولین فراخوان نمایشگاه ملی تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی ویژه ایثارگران و پوستر همایش ملی محیط زیست با محوریت پسماند رونمایی شد.