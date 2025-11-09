رئیس جمهور با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران، ضمن دیدار با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال، برای دقایقی همراه با آنان پا به توپ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از تشکیل مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال و در فاصله هفت ماه تا شروع رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، دکتر مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، با حضور در مرکز ملی فوتبال با بازیکنان، اعضای کادر فنی، اجرایی و مدیریتی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مرحله جدید اردوی تیم ملی از امشب آغاز شده و با حضور تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه العین با شرکت تیم‌های ملی مصر، ازبکستان، کیپ‌ورد و ایران به پایان خواهد رسید.

در ابتدای این دیدار، وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال ضمن خوش‌آمدگویی، حضور دکتر پزشکیان را نشانه توجه و حمایت رئیس جمهور و دولت چهاردهم از تیم ملی فوتبال دانستند. در ادامه سرمربی تیم ملی فوتبال گزارشی از روند صعود و آماده‌سازی تیم فوتبال کشورمان ارائه و ضمن درخواست «توجه ویژه» به تیم ملی برای «افتخار آفرینی» و «خوشحالی» مردم، نشان دادن «اخلاق‌مداری ایرانیان به دنیا» و «کسب بهترین نتیجه ادوار حضور ایران در جام جهانی» را ۲ هدف اصلی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان کرد.

رئیس جمهور نیز ضمن تشکر از تلاش‌های اعضای تیم ملی و کادر فنی، اجرایی و مدیریتی اظهار داشت: موفقیت شما باعث شادی همه مردم ایران است و امیدوارم در این مسیر موفق باشید. مهم‌تر از بردن یا باختن، این است که شما همه تلاش خود را برای شاد کردن دل مردم و افتخارآفرینی برای ایران عزیز به کار بگیرید.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: ایرانیان همواره قدردان کسانی بوده‌اند که در مسیر افتخارآفرینی برای ایران و شاد کردن دل مردم تلاش کرده‌اند. ما آمده‌ایم به شما خدا قوت بگوییم و امید و آرزو داریم که شاهد موفقیت شما و سربلندی ایران عزیز باشیم.

رئیس جمهور همچنین برای دقایقی با تعدادی از ملی‌پوشان فوتبال کشورمان به بازی فوتبال پرداخت.

در ادامه دکتر پزشکیان با اعضای تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان و کادر فنی و مدیریتی آن که برای اولین بار به جام جهانی صعود کرده و از حدود ۴ ماه قبل در اردوی آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی فیلیپین آماده می‌شوند نیز دیدار و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

رئیس جمهور با اعضای تیم ملی امید کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌شود نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در حاشیه دیدار دکتر پزشکیان با تیم ملی امید، وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه، وزارت ورزش و جوانان اجرای عدالت در ورزش را به شکل جدی دنبال کرده است، در تشریح اقدامات و نتایج این رویکرد گفت: توجه به تیم‌های پایه و از جمله تیم ملی امید که در این دوره موفقیت‌های چشمگیری داشته است، یکی از نتایج رویکرد عدالت‌محور وزارت ورزش و جوانان بوده است. همچنین کاروان اعزامی ورزش کشورمان به رقابت‌های ورزشی کشور‌های اسلامی، امروز کار خود را با کسب مدال طلا در رشته شنا آغاز کرد که اولین مدال طلای کشورمان در رشته شنای ادوار مختلف بازی‌های کشور‌های آسیایی بود.