به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از آغاز طرح جامع آموزش رانندگان ناوگان عمومی حمل‌ونقل بار و مسافر در استان خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: با اجرای آموزش‌های تخصصی و هدفمند می‌توان نقش مؤثری در کاهش سوانح و حفاظت از جان مسافران و کاربران جاده ایفا کرد.

رئیس پلیس راه مازندران به بخش‌های مختلف این طرح آموزشی اشاره کرد و افزود: این آموزش‌ها در سه کانون شامل اداره صدور دفترچه پلیس راه برای رانندگان مسافربری، حضور میدانی کارشناسان در پایانه‌های مسافربری و بازدید فنی از شرکت‌های حمل‌ونقل کالا اجرا می‌شود.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: در این طرح مواردی مانند نکات ایمنی، قوانین و مقررات راه، سرعت مطمئنه، مدیریت خستگی و اهمیت استراحت راننده به صورت علمی آموزش داده می‌شود.

وی در پایان گفت: آموزش مستمر رانندگان یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش تصادفات است و این روند به صورت مرحله‌ای و مستمر در استان ادامه خواهد داشت.