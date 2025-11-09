پخش زنده
امروز: -
استانداری تهران اعلام کرد: بهعلت آلودگی هوا، همه فعالیتهای ورزشی مدارس در فضای باز در شهرستانهای اسلامشهر، ری ، بهارستان، رباطکریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند و ورامین ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این اعلام، کارمندان دارای بیماریهای زمینهای، مشکلات تنفسی یا قلبی و نیز بانوان دارای کودک خردسال میتوانند با هماهنگی مدیر مربوطه دورکار شوند.
کار گروه اضطرار آلودگی هوای تهران هم اعلام کرد: صدور مجوز روزانۀ طرح ترافیک در تهران برای ۴۸ ساعت متوقف میشود.
همچنین فعالیت معادن شنوماسه در شهرستانهای یادشده بهمدت ۴۸ ساعت تعطیل است.
بر اساس این اطلاعیه، پلیس راهور تهران و مناطق شرق و غرب از تردد موتورسیکلتها و خودروهای دودزا جلوگیری خواهد کرد.