فرماندار اهر مطرح کرد؛
شهروندان اهری ۴۵ درصد بیشتر از استاندارد جهانی آب مصرف میکنند
فرماندار اهر با بیان اینکه مصرف مجاز جهانی آب برای هر نفر در شبانه روز ۱۷۵ لیتر میباشد گفت:شهروندان اهری ۴۵ درصد بیشتر از استاندارد جهانی آب مصرف میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، علیرضا خاکپور در جمع مردم شهرستان اهر با بیان اینکه مصرف مجاز جهانی آب برای هر نفر در شبانه روز ۱۷۵ لیتر است گفت: استاندارد ملی مصرف مجاز هر نفر در ایران نیز ۱۸۵ لیتر میباشد ولی متاسفانه مصرف هر شهروند اهری ۲۵۴ لیتر میباشد که ۴۵ درصد بالاتر از استاندارد جهانی و ۳۷ درصد بالاتر از استاندارد ملی میباشد لذا باید شهروندان و مسئولان در راستای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف اهتمام جدی داشته باشند.
خاکپور ضمن اخطار در خصوص کاهش بارندگی و کم آبی در منطقه افزود: باید اقدامات اساسی در خصوص توسعه فن آوری، نوسازی و بهبود بخشی خطوط انتقال شهری، صرفه جویی در مصرف آب داخل منازل، جستجوی آب جایگزین در منطقه صورت پذیرد.
وی آخرین حجم ذخیره آب در مخزن سد ستارخان را ۱۲۱ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت:حجم تنظیم سالانه طبق مبانی طرح ۹۲ میلیون مترمکعب میباشد که تاکنون حجم متوسط تنظیم یافته در دوران بهره برداری سد ستارخان ۴۱ میلیون مترمکعب در سال میباشد و حجم تنظیم شده در سال گذشته نیز ۳۲ میلیون مترمکعب بود.
رئیس شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان اهر با بیان اینکه روندها حاکی از توسعه و حاکمیت خشکسالی در منطقه میباشد گفت: بر همگان واجب است در مصرف آب صرفه جویی کنند و با اشخاصی که سرقت آب انجام میدهند به صورت قانونی و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
خاکپور با تشریح اینکه سهم تخصیصی و تحویلی به هر شهروند اهری در پای سدستارخان و در نقطه تحویل به مدیریت آبفا ۲۹۴ لیتر در روز میباشد گفت: از عدد ۲۹۴ تا ۲۵۴ تلفات و هدررفت آب در خطوط انتقال رخ میدهد، که قبل از کنتور هر مصرف کننده در ورودی منزل میباشد لذا اقدامات دولتی نیز جهت رفع و تقلیل تلفات خطوط انتقال لازم و ضروری است.