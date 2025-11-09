مدیر کل ثبت احوال لرستان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در ثبت به موقع وقایع حیاتی تأکید کرد.

فریبرز امیری پریان با اشاره به اجرای مواد ۱۵ و ۲۵ قانون ثبت احوال افزود:هماهنگی بین دستگاه‌های استان نقش مهمی در دقت و صحت آمارهای جمعیتی دارد و مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اجتماعی و توسعه‌ای محسوب می شود.

امیری پریان با بیان اينکه لرستان از نظر رشد جمعیت در رتبه چهاردهم کشور قرار دارد،افزود:.همچنین لرستان در واقعه ی ولادت رتبه سیزدهم، فوت رتبه هفدهم ، ازدواج رتبه هفتم و طلاق رتبه چهاردهم را دارد.

وی تأکید کرد:تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و ثبت دقیق و به‌موقع وقایع حیاتی از اولویت‌های اصلی ثبت‌احوال لرستان است.