به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رویداد‌ها تا سی‌ام آبان در رشته‌های شطرنج، اسکیت، پدل بورد، ماهیگیری، کاراته، دو و میدانی، ورزش‌های رزمی، فیتنس چلنج و اتومبیل‌رانی در نقاط مختلف کیش برگزار خواهند شد.

این رقابت‌ها ۱۹ آبان از ساعت ۱۵ و سی دقیقه به جشنواره مدارس فوتبال و از ساعت ۱۹ جشنواره کیک‌بوکسینگ پسران برگزار می‌شود.

مجموعه‌ای از رویداد‌های متنوع شامل جشنواره کیک‌بوکسینگ بانوان در سالن غدیر از ساعت ۱۵، برنامه پاکسازی ساحل در محدوده دامون از ساعت ۱۵ و سی دقیقه، جشنواره فوتوالی رده‌های پایه در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان از ساعت ۱۶، جشنواره پرواز بادبادک‌ها و کایت در اسکله تفریحی از ساعت ۱۷، مسابقات تیراندازی با کمان بانوان و آقایان در سایت تیراندازی با کمان از ساعت ۱۷ و تنیس روی میز آقایان و بانوان در سالن تنیس روی میز دهکده المپیک و مسابقات بوکس نیز در سالن غدیر برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش دوچرخه سواری از بازار ماهی هم از دیگر برنامه‌های این روز است.

روز ۲۱ آبان، مسابقات دوگانه (دو و دوچرخه) در دهکده المپیک از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

مسابقات سه‌گانه آقایان شامل دو، شنا و دوچرخه در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان از ساعت ۷ صبح، جشنواره کاراته دختران ۷ تا ۱۲ سال در سالن کوثر دهکده المپیک از ساعت ۱۰، جشنواره ورزشی دارت، طناب‌کشی و منچ در پایگاه ورزش‌های همگانی از ساعت ۱۷ و رقابت‌های اتومبیل‌رانی شتاب خودرو در سایت جایروکوپتر از ساعت ۸ و سی دقیقه در روز‌های ۲۲ و ۲۳ آبان برگزار خواهند شد.

گذر فرهنگی، ورزشی نیز در دهکده المپیک تا ۲۲ آبان از ساعت ۱۸ برپا است.

در روز ۲۳ آبان ماه نیز، مسابقات فیتنس چلنج آقایان و پاورلیفتینگ بانوان از ساعت ۸ صبح در مجموعه پزشکی ورزشی مریم برگزار خواهد شد. عصر همان روز نیز، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی از پارک شهر تا میدان ساحل از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود.

در پایان این فستیوال ورزشی، روز ۳۰ آبان رقابت‌های جذاب قوی‌ترین مردان در پارک شهر از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.