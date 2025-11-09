به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه به‌همراه مدیران مرتبط، رؤسای جوامع، سندیکا‌ها و فعالان اقتصادی درباره تسهیل فرآیند‌های گمرکی و مالیاتی، تقویت زنجیره‌های تأمین و لجستیک، رفع موانع مقرراتی پیش‌روی تولیدکنندگان صادراتی، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تجارت خارجی و تدوین مشوق‌های هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت‌کنندگان بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ایجاد پنجره واحد خدمات صادراتی، تسریع در صدور مجوز‌ها و ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای کارآمد به بنگاه‌های صادرات‌محور تأکید کردند.

این نشست با هدف تقویت هم‌افزایی بین سیاست‌گذاران و بخش خصوصی در راستای تحقق رویکرد دولت برای توسعه تجارت برون‌گرا و ارتقای رقابت‌پذیری مناطق آزاد برگزار شد.