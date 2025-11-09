پخش زنده
هشت جایگاه جدید سیانجی با هدف توسعه سوخت پاک و افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت با مجموعه سرمایهگذاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بهصورت همزمان در نقاط مختلف کشور راهاندازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شانا، هشت جایگاه جدید سیانجی بهمنظور توسعه سوخت پاک و افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت کشور، با ظرفیت مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۰ مترمکعب بر ساعت، یکشنبه، ۱۸ آبان بهصورت همزمان در نقاط مختلف کشور با مجموعه سرمایهگذاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از سوی دولت و با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شدند.
این جایگاههای جدید بهمنظور خدماترسانی به مالکان خودروهای گازسوز بهصورت تکمنظوره و دومنظوره در شهرستانهای ورامین، تالش، زیوه و شهرهای زاهدان، اصفهان، زابل و تبریز راهاندازی میشوند، همچنین در برخی از این شهرستانها، تاکنون هیچ جایگاه سیانجی بهصورت فعال وجود نداشته است و برای نخستین بار این اقدام انجام میشود.
تعداد جایگاههای عرضه سیانجی در استان سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم از سه باب به ۹ باب جایگاه افزایش یافته و تا پایان امسال، چهار جایگاه جدید دیگر نیز به این استان اضافه میشود.