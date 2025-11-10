ایرانِ جان، خراسان جنوبیِ ایران؛
خراسان جنوبی خاستگاه اردوهای جهادی
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه صف اول شبکه بین المللی خبر: خراسان جنوبی خاستگاه اردوهای جهادی و دیار علم و ایمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه صف اول شبکه بین المللی خبر که در قالب رویداد ایران جان برگزار شد گفت: با حضور رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۴۷ در زلزله فردوس حرکتهای جهادی آغاز شد و به یک الگو در کشور تبدیل شد.
حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با مردم خراسان جنوبی گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند که مبارزه خود با رژیم طاغوت را از بیرجند آغاز کردند.
وی با اشاره به کتاب دوباره فردوس گفت: کتاب دوباره فردوس کتاب بی نظیری است که روایتی از اولین اردوی جهادی رهبر معظم انقلاب در شهرستان فردوس است و نشان میدهد که یک عالم میتواند تا چه حد منشا اثر باشد و کمکها را از نقاط مختلف کشور به این منطقه گسیل دارد و همدلی مومنانه شکل بگیرد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه رویداد ایران جان حس پویایی در نقاط مختلف استان ایجاد کرده است از صدا و سیمای استان و رسانه ملی در خصوص برگزاری این رویداد قدردانی کرد.
حجت الاسلام سالاری مکی همچنین افزود: جهاد تبیین از مهمترین محورهای تبلیغات اسلامی است که نیاز است برای تحقق هر چه بیشتر آن همه ظرفیتهای دولتی و مردمی پای کار باشد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دیار علمای بزرگی در حوزه علمی و مذهبی است گفت: در حوزه قرآنی ظرفیتهای ویژهای در استان داریم و در روستای کریت طبس ۸۰ حافظ و در فردوس هزار حافظ قرآن در اقشار مختلف داریم.
حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به هم افزایی شکل گرفته در استان برای حضور نوجوانان در عرصههای مختلف دینی و مذهبی گفت: اولین رویداد بین المللی سفیر را قرار است با ایده پردازی و اجرای نوجوانان با توجه به واقعه صحرای طبس برگزار کنیم که مدیریت و اجرای آن با خود نوجوانان است.
وی با اشاره به اینکه پارسال ۱۴۹ هزار نفر در مسابقه زندگی با آیهها در استان شرکت کردند گفت: این مشارک افزایش دو برابری نسبت به سال قبل از آن داشته است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: کارگاههای ایده پردازی هم کارگاههایی است که خود نوجوانها آن را مدیریت میکنند و از دیگر عرصههایی است که نوجوانان استان به آن ورود کردند.
حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به اینکه پارسال ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر در مراسم اعتکافدر استان شرکت کردند که حدود ۷۵ درصد آنها نوجوانان بودند افزود: صدا و سیمای استان این مراسم را از یک ماه قبل و حتی بعد از آن به صورت مطلوبی پوشش داد.
وی گفت: خراسان جنوبی دومین استان قرآنی کشور است، اما به دلیل ضعف زیرساختها و بعد مسافت نمیتوانیم از حضور استادان مطرح کشوری در این استان استفاده کنیم.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: هر چند در استان همگرایی خوبی بین مسئولان در حوزه فرهنگی شکل گرفته، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و از مسئولان استان درخواست می کنیم هم افزایی بیشتری در حوزه های فرهنگی و دینی و اجتماعی ببین دستگاه ها را شاهد باشیم.