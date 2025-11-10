امام جمعه تبریز گفت: تا زمانی که مسئله تورم و گرانی در کشور به‌صورت ریشه‌ای حل نشود عملکرد مجموعه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی و سایر نهاد‌های نظارتی به‌روشنی در جامعه مشاهده نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره‌کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی از عوامل موثر بر گرانی‌ها گفت: وابستگی اقتصاد کشور به ارز‌های خارجی، واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس و کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند و نیز گسترش تجمل‌گرایی‌های غیرضرور از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار هستند که حتی تولیدات داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت:عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، نظارت بر ارتقای کیفیت آنها و آموزش صحیح مصرف کالا و انرژی از اقداماتی است که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید موثر واقع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل خطاب به مدیران و کارکنان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان توصیه کردند:در انجام وظایف و ماموریت‌های اداری، رعایت دقیق قوانین و مقررات، تکریم ارباب‌رجوع، اتکال به خدای متعال و برخورد قاطع با سودجویان و محتکران را سرلوحه کار خود قرار دهید و همواره رضای الهی را معیار خدمتگزاری به مردم قرار دهید.