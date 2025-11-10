تصویب حسابرسی سال مالی شورای اسلامی شهر تبریز
جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تصویب حسابرسی سال مالی شورا در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با رای گیری اعضا و انتخاب سخنگوی شورا برای سال پنجم در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تصویب حسابرسی سال مالی شورا در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با رای گیری اعضا و انتخاب سخنگوی شورا برای سال پنجم در تبریز برگزار شد و روح الله رشیدی با کسب ۷ رای به عنوان سخنگوی سال پنجم شورای اسلامی کلانشهر تبریز انتخاب شد.
همچنین در رای گیری صورت گرفته یاسین بجانی با کسب ۱۳ رای عضو کمیسیون ورزش و جوانان و با کسب ۱۳ رای عضو کمیسیون خدمات و محیط زیست و کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورا شد.
روح الله رشیدی عضو شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه تلاش داریم در جایگاه سیاست گذارانه شورای شهر به موضوعات کلان شهر توجه داشته باشیم گفت: سالانه نزدیک به ۵۰ هزار نفر مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا اعلام میشود و هزینههای تحمیل شده از این فوتها سالانه صد هزار میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد آلودگی هوا منتسب به خودروها و حمل و نقل و ۳۰ درصد مربوط به صنایع است افزود: بخش قابل توجهی از آلودگی به دلیل ترافیک فزاینده است که در شهرها جریان دارد و دو عامل مهم ایجاد ترافیک نوع شهرسازی و تراکم بی قاعده و نیز وضعیت حمل و نقل عمومی است.
رشیدی تصریح کرد: سالانه صدها میلیارد تومان صرف هزینه یارانههای بنزین میشود اما باید این مبالغ در حمل و نقل عمومی هزینه شود تا هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم حمل و نقل عمومی گسترش یابد.