مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی خاستگاه اردوهای جهادی و دیار علم و ایمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای ، حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، به موضوع هویت دینی؛ انقلابی و جهادی خراسان جنوبی پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سوال: رویداد را چطور میبینید حاجآقا؟
سالاری مکی: خدا رو شکر این تهران محوری در این رویداد تبدیل به استان محوری شده. حال و هوای خوبی در استان در حتی در سطوح مختلف شهر روستا اتفاق افتاده یک سرزندگی، یک پویندگی و یک احساس همراهی با شبکه ملی و اونچه رسانه ملی میتواند حال هوای استان را مخصوصاً در این ایامی فصل برداشت است و خراسان جنوبی فصل برداشت زرشک است اواخر فصل برداشت زعفران هست و مردم با این حال و هوای خوب این حال خوش را میشود در بین مردم دیده میشود.
سوال: ولی باتوجه به اون محورهای مهم بحث عدالت رسانهای که خوب یک یکبار تعریفی است در حوزه ادبیات حالا حکمرانی رسانهای که یک بازتعریفی میشود، اما تو دوتا مقوله هویت بخشی و همافزایی ملی به نظرم اگر اینها را در نظر بگیریم دیگر نمیتوانیم بگوییم صرفاً یک طرح رسانهای که در صدا و سیما یک پروسه تمدنی را دارد باز تعریف میکند فکر میکنید چقدر بتواند کمکی بکند به دغدغههایی که ما توی حوزه مسائلی که حالا حوزه ماموریت حضرتعالی هم مصنوعی بحث مسائل فرهنگی و دینی و اجتماعی؟
سالاری مکی: مشخصاً با توجه به اونچه که ما در استان خراسان جنوبی به عنوان میقات الرضا به عنوان دیار علم ایمان میتوانیم از این نوع رویدادها و چه بسا در سطح گستردهای در مجموعه مختلف از طرف صدا و سیما یا مجموعه مختلفی که میتوانند از طریق ملی بیایند در استان این را داشته باشند بله همان بحث هویت هویتبخشی همونکه معرفی بشود استان ما بقیه استانها ظرفیتهای مختلف ایمانی، ظرفیتهای مختلف و اون حالتهایی که میتواند یک استان در کشور تاثیرگذار باشد میتواند بعضی از قسمتهایش الگو ده باشد و میتوانیم از طرف دیگر استان دیگر را که داریم مشاهده میکنیم تجربهای داشته باشیم تجربه بقیه استانها را در استان خودمان بتوانیم است پیاده کنیم حداقل اینها نقاط مشترکی است که سر موضوع کار رسانه هم حتی ارزشمند است و از این طرف ما را میتوانیم از این مسیر چه در عرصه هنر چه در عرصه دین چه در عرصه اقتصاد استان ما استان معدنی هست در یکی از خواستهاش ظرفیتهای مختلف گوهر سنگهای ما را در اضلاع مختلف به نظرم میشود استان یک پهنه وسیعتری را به خودش ببیند در کشور در گونههای مختلف و اجرای برنامه اصلاً چه برنامههای و فرهنگی چه برنامههای رویدادهای مختلف اقتصادی و تجاری و میزگردهایی که امروز شما میبینید به برکت همین برنامه توی شبکه استانی دارد شکل میگیرد و یا به تعبیر آن نقاط ناشناخته استان.
سوال: در مورد بحث همافزایی امروز یه مطلبی را میخواندم از عزیزی فکر میکنم استان البرز بود که استاندار شان یک کار جدیدی انجام داده بود که استاندار شب گذاشته بود و تمام معاونین شان را بهشون مسئولیت میدهد که توی یک شب وظیفه استانداری را در شب مثلاً ده شب تا شش صبح برعهده بگیرند و و خلاصه پیگیری بکنند مشکلات مردم را به نظرم آمد اگر اینها در قالب همین رویداد ایران جان مطرح بشود شاید چه بسا برخی از مسائل و موضوعات باشد که بتواند الگوی به قول حضرتعالی سایر استانها قرار بگیرد خوب برویم سراغ بحث خودمان بحث سازمان تبلیغات اسلامی و با توجه به صحبتهایی که کردیم به عنوان مقدمه بحث، یک مقدار برای ما و الان بیشتر توضیح بدهید یک نگاهی به اصطلاحاً پس زمینه ذهنی از سازمان تبلیغات اسلامی داریم که در چه حوزه فعالیتی میکند، اما امروز سال هزار و چهارصد و چهار توی آبان ماه از مهمترین محورهایی که توی دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به تغییر و تحولات جهانی منطقهای چه مواردی است؟
سالاری مکی: شاید اگر خواسته باشیم یک اصل کلی را در مجموعه تبلیغات اسلامی و اضلاع مرتبط با آن اعم از هیئت اعم از قرآنیها اعم از مجموعههای بانوان، اعم از مبلغین، سکوهای مختلف تبلیغی که وجود دارد گروههای نوجوانی که وجود دارد یک محور اصلی را ما خواسته باشیم مطرح کنیم بحث جهاد تبیین هست ماموریتی که حضرت آقا تاکید دارند به عنوان فریضه فوری واجب، قطعی و در کنار آن همه اینها بالاخره تعریفهای خاص خودش را پیدا میکند که ما امروز در یک جنگ شناختی، معرفتی در یک جنگ روایتها و در یک جنگ به تعبیری همهجانبه حضور داریم و مواجه هستیم با دشمنی که شب و روز دارد کار میکند از ظرفیتهای مختلف استفاده میکند ما در مجموعه تبلیغات اسلامی اونچه که در دوره جدید ماموریت آن بهطور مشخص میشود ازش حرف زد که همه ظرفیتهای مردمی همه ظرفیتهای مجموعههای مختلف رااعم از دولتی اعم از نهادهای خصوصی که دارند فعالیت میکنند بیواریم پای کار بحث جهاد تبیین که به فضل الهی در استان علم ایمان استان خراسان جنوبی شکر خدا قلههای بسیار ارزشمندی را امروز شاهدش هستیم چه در عرصههای مختلف انقلابی چه اینکه این اصول خاستگاه اردوهای جهادی هستند و وجود مبارک مقام معظم رهبری در سال هزار و سیصد و چهل و هفت بعد از زلزله فردوس با آن حضور معنادار خودشان که باز هم یک اصل و یک روش خاصی را در بحث الگودهی به جریانهای اردوهای جهادی امروز از همان زمان میش ود اقتباس کرد و با ظرفیتهای مختلف از اقشار مختلف از طلاب از کسبه از کامیون دارها از خیرین میآیند خاستگاه اردوهای جهادی اینجا است ما در بحث مواکب در کاظمین استان نقشآفرینی بسیار ویژه را دارد در بحثهای قرآنی واقعاً ظرفیتهای بسیار بسیار ارزشمندی داریم فقط روستای کلیت طبس ما هشتاد تا حافظ را دارد از یک جز و حفظ کل از اون پزشکی که در مطلب خودش نشسته حافظ هست تا اون بزرگوار بالاخره دانشآموزانی که آمده وارد چرخه حفظشده الحمدالله اونچه که امروز ما به تعبیری در مجموعه تبلیغات اسلامی شاهدش هستیم ما به عنوان کمترین این خادم این جریان نهضت میبینیم که این هم افزایی شکل گرفته مخصوصاً ما نوجوان هایمان همین چند هفته گذشته موضوع هفته استاندارد بود نوجوانهای دختر دانشآموزان دختر و دانشجوهای دانشگاه ملی مهارت اومدند با استفاده از آیات قرآن استاندارد را معرفی کردند هفته استاندارد و اهمیت کار درست و محکم و پر پر و پیمان را که من اگر میخواهم یه چیزی را استفاده کنم کاری داشته باشم مبتنی بر آیات قرآن این نوجوان دختر ما این دانشجوی دختر ما آمده و باز با آن هم افزایی که هست الان اینها میشود تبدیل به بیلبوردهای شهری مردم اینها را در شهر ببینند این همافزایی انشاءالله توکل به خدا روزبهروز بتوانیم شاهدش باشیم.
سوال: یکجایی میخواندم از حضرتعالی که فرموده بودید حوزه تبیین نیاز به خلاقیت دارد چه میکنید الان چطوری خلاقیت را توی مهمترین محورهایی که حالا بعضاً بهش اشاره کردید الان دارید جاری میکنید؟
سالاری مکی: ما یکی از نکاتی که توی استان به فضل الهی و باز هم با همکاری مردمیها یعنی ما سعی کردیم که اونچه که دارد اتفاق میافتد واقعاً خود مردم باشند و کارگاههای ایده پردازی، کارگاههایی که خود نوجوانها مدیریت میخورند ما اگر داریم ادعا میکنیم که به لحاظ مشارکت به نسبت جمعیت مان در کشور رتبه اول را داریم و سال گذشته هفتاد هزار دویست نفر مشارکت در زندگی قاریها داشتند امسال صد و چهل و نه هزار و پانصد نفر آمدند شرکت کردند بیش از دو برابر توی زندگی با آیهها مشارکت کردند بیست تا کارگروه شکل گرفت بعد اینها اومده اضلاع مختلف حتی گردشگری ما وارد کار و زندگی با آیهها شده تو بوم گردی خودش در بشرویه و در طبس کار زندگی با آیهها را جلو آورده حتی هلالاحمر ما پای کار زندگی با آیهها آمده و اینها را سپردیم به جریان نوجوان رویدادهای همین هفته ماه آخر هفته در طبس میزبان سیصد نفر نوجوان رسانهای از استان و از استانهای مختلف کشور و از ده ملیت هستیم که اینها میآیند با مقوله استکبار استکبارستیزی اولین رویداد بینالمللی نوجوان سفیر ما شهر طبس لازمالتعلیم حضرت حسین موسی الکاظم اونجا حرم مطهر شان هست، بحث طوفان شن باز هم زمین گیر شدند حمله آمریکا و همچنین هم زمین گیر شدن آن پهپاد آمریکایی یک رویداد سهروزهای را و تمام مدیریتی مسئله غیر از اساتیدی که دارند میآیند تمام مدیریت به نوجوانها سپرده شده و ایدهپردازی اول روز اول شرکت در کارگاههای آموزشی، روز دوم شرکت در صحرای طبس، حضور در معادن و پیشرفت و روایت پیشرفت و روز سوم داوری و اختتامیه این مدل کار را داریم میبینیم که استان دارد جواب میدهد کاری که به نوجوان سپرده شود، نوجوان خودش مدیریت کند حتی اعتکاف با واقعاً حالا اشاره خواهم کرد ما رتبه اول اعتکاف را در کشور داریم به هزارم جمعیت سی و دو نفر در استان ما معتکف شدند سال گذشته سال هزار و چهارصد و یک ما یازده هزار و پانصد نفر معتکف داشتیم و سال چهارصد و یازده هزار و پانصد نفر سال دوم بیست و یک هزار و پانصد و شصت نفر سال سوم سال گذشته بیست و هفت هزار و هشتصد نفر مشارکت داشته در سه سال بین هفتاد تا هفتاد و پنج درصد اینها نوجواند هستند.
سوال: داشتم برنامههایتان را میخواندم مثلاً اعتکاف دانشآموزی، زندگی با آیهها و زیارت اربعین و رویداد ره بانو، نوجوان سفیر و خلاصه دختران ایران زمین ترغیب نماز و مسائلی که در حوزه ماموریت شما است یک نکتهای که توی سازمان تبلیغات اسلامی به نظرم جا دارد بهش توجه بشود بحث شفافیت گزارش عمل کرد است و شما الان در آمارهایی که دارید میدهید به خوبی دارید این را نشان میدهید ما سال گذشته اگر آمدیم این را فعالیت کردیم سمنها را فعال کردیم اصلاً بودجه گذاشته شده و در حوزه ماموریت جلو رفتیم در حوزه اعتکاف این قدر بوده سال گذشته این مهمترین نکته است یعنی شفافیت در گزارش عملکردی کلیگویی را بگذاریم کنار متفق و مستندات این خروجی عملکرد حوزه متبوع شما هستش چه میکنید چطور شاخصگذاری میکنید الان ما میگوییم این برنامهها را اجرا کرده سازمان تبلیغات در استان خراسان جنوبی آیا الان آنجا آقای مکی گزارش بدهد که آقا ما با اقداماتی که انجام دادیم آ درصد توناستیم در جذب جوانان و نوجوانان موفق باشیم و ملاکش هم در اعتکاف است در نماز است در روزه است در فلان مسئله دینی مذهبی است؟
سالاری مکی: معتقدیم که آمار ستون فقرات برنامهریزی است لذا یکی از مهمترین نکاتی که از سامانههای هوشمندی که الحمدالله به همت بچههای استان، شاید ما جزء معدودترین استانهایی هستیم که سامانه اعتکاف را راهاندازی کردند طرف توی خونهاش نشسته محله اش را تعیین میکند مسجدش را تعیین میکند مسجد چه امکاناتی دارد مسجد چه برنامههایی دارد حتی مکان نشستنش در اعتکاف را توی مسجد مشخص میکند اعتکاف مادر و کودک مجزاست، اعتکاف عمومی مجزاست، اعتکاف دانشآموزی مجزا و اینکه ما بیاییم اینها را حتی ما از داخل همین سامانه و آن زحمتی که رفقای جهادی مان حقیقتاً این که من دارم مکرر دارم میگویم مجموعههای مردمی، چون حیف است که ما از این بگذریم و نگوییم درحالیکه واقعاً بضاعت ما به لحاظ عده و عده و به لحاظ ریالی بودجه به اندازهای نیست که خواسته باشیم که ما این کار را انجام دادیم نه یک عده مهندسین جوان عالی عشق خدمت داشتند وآمده این سامانه را طراحی کرده و استانی همافزایی کرده امروز ما اگر میگوییم چهل و سه درصد دانشآموزان هزار و چهارصد و دو گفتند ما از طریق همسالان مدن گروه همسالان دن تشویق شدیم اومدیم اعتکاف میرویم سراغ نوجوان میرویم سراغ اون معلمی که با دانشآموزش در سرایان اومده معتکف شده میرویم ازش تشکر میکنیم برویم بازخورد بگیریم این را روایت میکنیم ما یکی از نقاطی که من ویژه جا دارد از مجموعه صداوسیمای خراسان جنوبی تشکر کنم این است که ما یک ماه مانده به اعتکاف برنامه اعتکاف مان را صدا و سیما شروع میکند تا مدت بعد از اعتکاف این جریان روایت میشود خوبیهایش را لحظه به لحظه سال گذشته مثلی که کنار صندوق رای شما دوربین ثابت دارید این استان کنار همه برنامههای تلویزیونیش یک قاب داشت برای اعتکاف یعنی شما در طول شبانه روز طرف اعتکاف را در رصد میکنند از این مسجد از آن شهرستان از اعتکاف روستایی سر مرز افغانستان اینها نکاتی است که میبینیم و حداقل ما خودمان دستمان میآید با این مطالعهای که رفقای ما دارند و باز خوردگیری که دارد انجام میشود میتوانیم قوت ضعف کار تا حدودی دستمان بیاید.
سوتل: و درحالحاضر راضی هستید از خروجی؟
سالاری مکی: شکر خدا من معتقدم اونجایی که به مردم اعتماد کردیم اونجایی که مردم پای کار اومدند اونجایی که کار را به بودجه و به سیر اداری نسپردیم کار خیلی پیشرفت کرده.
سوال: داشتید راجع به بحث شاخصها صحبت میکردیم من یک جا خواندم راجع به سامانه ملی پایش و رصد فرهنگی یعنی دقیقاً همون نکتهای که داریم راجع به آن صحبت میکنیم این را سامانهای بکنیم شاخص هایمان را وارد بکنیم شما توی این حوزه ورود کردید؟
سالاری مکی: این به صورت مرکزی دوستانمان از مرکز تهران در گونههای مختلف به ما ابلاغ میشود که مثلاً ما در بحث فضای مجازی شرایط این هست تولیدات هر استان چه مقدار هست.
سوال: ولی این طور نیست که بتوانیم در دسترس عموم باشد مشاهده بشود درسته؟ فقط درونسازمانی است؟
سالاری مکی: من این را ندیدم که در دسترس عموم باشد حداقل ما برای خودمان اون متوجه بشویم که اگر استان اول زندگی با آیهها هستیم در موضوع چهارشنبهسوری پایینترین آسیب را ما داریم اینها را کنار هم قرار میدهیم حداقل یک کار خوبی هم که در استان انجام میشود و باید تقدیر کرد از هم از نماینده ولی فقیه و هم از مسئولین استانی قرارگاه جهاد تبیین هست قرارگاه جهاد تبیین اولین کارش کارگروه رصد هست آسیبها، قوتهای ظرفیتها رصد بشود بعد تبدیل میشود به یه حرکت که اگر چه هنوز کار خیلی قوت نگرفته ولی همینکه دارد کارها دانشبنیان شکل میگیرد آسیب مشخص میشود ظرفیت مشخص میشود من میدانم که برای فلان مجموعه باید وقت بیشتری بگذارم استاد بیشتری دعوت کنم هرچند که استان من متاسفانه به خاطر یکسری زیر ساختهایی که نیست مثل راهآهنی که نیست، پروازی که دقیق نیست و اگر استادی را من دعوت کنم سه روز بعضی وقتها اینجا بماند لذا تا اسم اینجا را میشنود میگوید دستت درد نکند. ولی اگر مشهد باشد اگر اهواز باشد اصفهان باشد صبح استاد میآید شب برمیگردد من میخواهم برای برنامه قرآنی استان من استان قرآنی استان دوم حفظ است ولی من استاد قرآنی را خواسته باشم دعوت کنم اولاً او رغبت نمیکند بیاید، چون پروازها منظم نیست دوما اگر من اینجا بیایم هزینه از این شهر به اون شهر رفتن استان استان پهناوری است و لذا، چون پروازشان کم است توی برنامهریزی به مشکل میخورد.
سوال: من برنامههایی شما را که نگاه میکردم حالا توی همه حوزهها یک ویژگی اصلی اش جوانها و نوجوانها است که سؤال هم پیش میآید که با توجه به تمام اقداماتی که انجام دادید حاج آقای سالاری چقدر زبان نسل جدید رت میشناسد و اصطلاح امروزیها نسل زد و آلفا و این داستانها که جامعه هدف شما هستند و چقدر با اینها رفیق هستید چقدر زبانشان را میشناسید و راحت بگویم درکشون میکنید و میتوانید باهاشون ارتباط بگیرید؟
سالاری مکی: شاید نسل امروز خیلی سرعت دارد شاید ما به این سرعت نتوانیم با اینها، به این سرعت که خواسته باشیم شاید واقعاً نوجوانهای ما هم در بحث نبوغ و خلاقیت شان و استفاده از ظرفیتهای بالقوهای که وجود دارد و اینها میتوانند توی مسیر جهاد طبیعی با این حجم از هجمه رسانه، شاید ما واقعاً نتوانیم به این سرعت با نوجوان مان همراه بشویم ولی تلاش ما این است که حرف جوان و نوجوان را بشنویم مطمئنیم که توی جمعشون بنشینیم آورده برای ما است.
سوال: دو تا نکته است نکته اولش که حضرتعالی هم بهدرستی اشاره کردید بحث فناوری است شما با نسلی روبه رو هستید که فناوری جزو لاینفک اونهاست، جوانهای فضای مجازی هستند نکته دوم اگر قرار است سازمان تبلیغات اسلامی این جامعه هدف را جذب کند استادش باید آن جامعه هدفش را کامل بشناسد آموزش دیده باشد و بتواند راهکارهای مختلف سناریوهای مختلف بتواند پیگیری کند تا به اون نتیجه برسد چقدر از این منظر ورود کردید یعنی اساتید تان را اومدید متناسب با نیاز این نسل آموزش دادید که بتوانید خروجی بهتری داشته باشید البته نمیدانم چه کردید ولی خروجی شما نشان میدهد که خوب با این درصدهای قابلتوجه هفتاد درصد مثلاً در حوزه اعتکاف این نشانه موفقیت است، اما برایمان بگویید که چه کردید؟
سالاری مکی: اتفاق زیبایی که امروز توی کشور ما در میافتد قرارگاه ملی نوجوان بنیاد ملی نوجوان این گروه دختران حاج قاسم که خودشان یک مسئول نوجوان دارند هیئت اندیشهورز دارند عملیاتها را خودشان متناسب با مواردی که در روز هست ما این رویداد دختران حاج قاسم را که چند هفته پیش برگزار کردیم ناظر به جنگ دوازده روزه و روایت جنگ دوازده روزه بود، استاد آمده با اینها کار کرده نه این که استاد فقط بگوید بیشتر اونچه که امروز توی این عرصه نوجوان است ما تلاشمان است چقدر موفق بودهایم، خدا توفیق بیشتر بدهد تلاشمان این است که گفتوگو محور باشد کارگاههای بالاخره گفتوگومحور بعد بوم نویسی طراحی بوم را خودشان انجام بدهند عملیاتش را هم خوداون انجام بدهند ولی اون استاد ناظر باشد برای این عملیات این اتفاق هم در گروه دختران حاج قاسم دارد میافتد که ما هم رویدادهای شهرستانی داریم که همین دوشنبه ما تجلیل از دخترانی داریم که توی مباحث مختلفی که بالاخره نیاز جامعه است آمدند ورود پیدا کردند چه با نقاشیش، چه با پوستر، چه با اینفوگرافیک با این مسائل اومدند کار کردند ولی این حرکت شکل گرفته، باید قوت بیشتری بگیرد، آموزش و پرورش یک دریا است، خیلی مجموعهها باید پای کار بیایند. ما همین رویداد بینالمللی نوجوان سفیر بالأخره بعضی موقعها کار جایی گیر میکند، از ایاب و ذهاب بگیرید، چون زیرساختهای استان ما ضعفهایی را دارد.
سؤال: دستگاهها چطور هستند؟ با شما همکاری میکنند؟ چون حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی؛ حوزه فرابخشی است، یعنی این طور نیست که بگوییم وظیفه فلان دستگاه است که باید...، مثل بحث اشتغال؛ درست است که میگویند متولی وزارت کار و رفاه اجتماعی است، ولی بحث اشتغال؛ یک بحث فرادستگاهی است. همکاری و همافزایی دستگاهها در این مسیر با شما چطور است؟
حجتالاسلام سالاری مکی: یک نکتهای این روزها خیلی مطرح است که بودجه بعضی نقاط را چه کنید و فلان کارها را درست کنید، ولی واقعیت این است که اگر قرار باشد کار فرهنگی را انجام دهیم باز امید ما به خود خیرین است و خود کار مردمیها و الا یک قولی داده میشود، یک جفت کفش باید داشته باشیم و به دنبال آن قول بدویم، انشاءالله که به ثمر برسد و ته آن به نتیجهای برسیم. ولی نه، من احساس میکنم آنچه در کار فرهنگی با توجه به حجمی که بر ما هجمه است، شبانهروز کار و خرج میشود، به تعبیر شما، آن وسایلی که امروز حتی در ابزار آموزشی که شکل میگیرد، در انعکاسها و ... تناسبی وجود ندارد؛ هم در سطح ملی آن. حداقل بیست سال است که مبلغ هستم و هم الان که در عرصه میدانی تبلیغ مشاهده میکنم حرفهای خوبی زده میشود، قولهای خوبی داده میشود ولی در میدان اجرا اگر جدیتی از نهادهای بالادستی و از مجموعههای مختلف نباشد، در مدیران میانی خیلی اولویت به اینجا نمیدهند.
سؤال: دل حاج آقا سالاری پر است، مسئولین استان خراسان جنوبی حاجآقا سالاری را کمک دهید در حوزه مسئولیتی ایشان واقعاً نیاز دارد، بحثها؛ بحثهایی است که در جامعهای که خودتان در آن زندگی میکنید و قاعدتاً میطلبد حاجآقا سالاری را در مسائل اجتماعی و فرهنگی کمک کنید که انشاءالله آن هدف محقق شود. فکر میکنم ماده ۷۵ برنامه هفتم پیشرفت به اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تفهیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالتطلبی، خدمتگزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی اشاره میکند. این یکی از حوزههایی است که نوک پیکان آن میخورد به سازمان متبوع شما، این مهمترین مصداق نزدیک آن؛ همین دفاع مقدس ۱۲ روزه است، اگر فقط بخواهیم راجع به تقویت همبستگی و آن اعتماد به نفس ملی صحبت کنیم، سازمان شما چه کرد برای این که این موضع و حوزهای که بسیار به آن نیاز داشتیم در این مدت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بتوانید تقویت کنید؟
حجتالاسلام سالاری مکی: از این منظر عرض کنم؛ یکی از جاهایی خیلی همافزایی و اتحاد مقدس شکل گرفت؛ جنگ ۱۲ روزه بود و جا دارد که بگوییم ما در آن جریان همه مجموعهها دور هم جمع شدند، اگر مسجد آمد محور شد، اگر مردم دور هم جمع شدند، یعنی دوستان ما در مجموعههای مردمی، قرآنیها، سپاه، آموزش و پرورش، استانداری، مجموعههای مختلف جمع شدند، ولی ما دورترین استان از غرب بودیم، ولی با همه این تفاسیر، نوع نگاهی که مجموعه استان ما به کمک به جاهایی که آسیب دیده بودند، برای من خیلی جالب بود، این که آن عزیزمان در هلالاحمر اصرار میکند که یک طوری ما را اعزام کنید، این که موکب ما که افتخار داریم در کاظمین این مواکب خراسان جنوبی در حال خدمت هستند؛ روزانه ۱۳۰ هزار پرس غذا و شکر خدا استان ما در بحث اعتاب مقدسه؛ رتبه بسیار عالی دارد. ما یک روستا داریم؛ روستای مهمویی که زرشککار هستند، ۷۵۰ خانوار دارد، پارسال ۶۰۰ میلیون تومان به اعتاب مقدسه کمک کردند، ولی سرانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر مثلاً در این مسائل تعریف شده است هر نفر ۸۰۰ هزار تومان کمک کردند به اعتاب مقدسه. این درصد و جدول تناسب آن بسیار بالاست. آن چه ما در مجموعه تبلیغات اسلامی، هیئت پای کار است، ما تبلیغات اسلامی متشکل از چند مجموعه مردمی فعالیت میکنند؛ قرآنیون یک طوری آمدند؛ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلأَعلَونَ إِن کُنتُم مُّؤمِنِینَ؛ آنها یک طور آمدند بین مردم صحبتش را کردند، هیئت ما در سه قطعه آن مقدار نان را پخت که بفرستد توسط موکب به مناطقی که نیاز بود و مبلغین ما، وظیفه ما؛ یک وظیفه نشر معارف است، یا همین الان، آن چه که در وضعیت فعلی کشورمان است؛ در مباحث معنوی این است که ما آن اتحاد مقدس و حضور پای صندوق رأی، آن موضوع اعتکاف، در جریان تبیین و معارفی الحمدلله باز هم به همت جمعی که شکل گرفت، حالا من یک گلایه را در داستان کردم و پای آن هستم که واقعاً این جریان است، ولی الحمدلله در بالادست استان یک همگرایی و تأکید پای این مسائل است؛ چه نماینده ولیفقیه، چه آقای استاندار، چه مسئولین بالارتبه، ولی باز هم عرض میکنم ما به رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و ضمن تشکر از همه مجموعهها، از هیئت، از قرآنیها، از مردمیها و گروههای جهادی که این حجم از گروه جهادی که در استان فعالیت میکند و ما جزو چهار استانی هستیم که گروههای جهادی از بقیه کشور به اینجا میآیند؛ در مرز و غیره، خود به خود گروههای جهادی استان هم تخصصی شده، ما در مهارتهای فنی و حرفهای گروههای جهادی را دعوت میکنیم.
سؤال: میتوانیم بگوییم الان نشان خراسان جنوبی، بگوییم استان گروههای جهادی است؟ چون خاستگاه گروههای جهادی است؟
حجتالاسلام سالاری مکی: خاستگاه گروههای جهادی و واقعاً گروههای جهادی تخصصی که اینجا دارد، به صورت خاص است.
سؤال: میشود این لقب را به آن داد؟
حجتالاسلام سالاری مکی: بله، گروههای جهادی که تخصصی کار میکنند.
سؤال: یک قدم باز جلوتر از دفاع مقدس ۱۲ روزه بیاییم، وقتی جلوتر میآییم، میبینیم دشمن که رژیمصهیونیستی، آمریکا، متحدان منطقهای، ناتو و صفر تا صد آنها را نگاه میکنیم حدود ۴۰ تا ۵۰ کشور میشوند و یک جنگ ترکیبی و شناختی تمامعیار را علیه کشورمان دارند، بمباران اطلاعاتی، رسانهای و واقعاً هم هزینه میکنند، اینجا داستانی است که همچنان ادامه دارد، ما الان در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم، ما نه آتشبسی، نه چیزی داریم؛ یعنی هر آن خدای ناکرده امکان دارد باز این دیوانگیها و این خطای محاسباتی دشمن دوباره یک اتفاق ناگوار دیگری را رقم بزند. در این شرایط طبیعتاً اولویتبندیها متفاوت میشود؛ چه از یک واحد تولیدی بگیرید که خط تولیدش را عوض میکند متناسب با نیاز روز و یک دستگاه فرهنگی و اجتماعی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، الان که جنگ رسانهای، تبلیغاتی و شناختی است، قاعدتاً اولویت شما هم متفاوت است، در این خصوص چه کردید؛ با توجه به این که جامعه و آن جامعه هدف شما هم نسل جوان است؟
حجتالاسلام سالاری مکی: سبقه خراسان جنوبی قبل از خراسان جنوبی شدن آن، به قُهِستان بودن آن تا صدر اسلام که در کلام امیرالمؤمنین (ع) بحث قهستان آمده، این که وجود مبارک حضرت رضا (ع) سفارش میکنند نسبت به امام موسی کاظم به نام مفقوده و به والی طبسنامه مینویسند، این که مرز ما و این که خاستگاه بوده به تعبیری، این که خراسان جنوبی یک چهارراه بوده، یکی از دلایلی که در اعصار مختلف مورد توجه بوده و امامزادگان زیادی را در این منطقه کوهستانی میبینید، بحث سلحشوری مردم است، لذا خود به خود یکی از مواردی که در دیدار حضرت آقا سال ۱۴۰۲ فرمودند من مبارزه علنی با طاغوت را از بیرجند شروع کردم؛ این را در دیدار مردم خراسان جنوبی و سیستان آقا تصریح کردند؛ من مبارزه علنی با رژیم طاغوت را از بیرجند شروع کردم، این یک سبقه تاریخی دارد، امروز هم آن چه شما در مجموعه استان مشاهده میکنید؛ اعم از رتبه اول رأی، اعم از مشارکت، تشییع جنازه شهید رئیسی (ره) را ببینید؛ عجیب است، نسبت به جمعیت استان ببینید، واقعاً حیرتانگیز است، چرا؟ روحیه دشمنشناسی مردم قوی است. اینجا دیار علم و ایمان است؛ بالأخره وَ اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِی یکی از نکاتی که امروز در مجموعه قرارگاه نوجوانهای ما و آن چه در بحث فضای مجازی و فعالیتهای رسانهای ما که ازجمله به این سمت و سو رفتیم که رویداد بینالمللی نوجوان سفیر را در استان میزبانی کنیم، همین روحیه دشمنشناسی است. ما دشمن را بشناسیم، متناسب با آن طراحی و عملیات داشته باشیم که یقیناً یک قسمت آن در فضای بینالملل است، اگر از استکبارستیزی حرف میزنیم، از مکانش در طبس حرف میزنیم و میگوییم آقا فرمودند من این کار را از بیرجند شروع کردم، نوجوان ما این هویت خود را در عرصه بینالملل بیاید به یک طریقی نشان دهد. ما به نوجوان نقش و میدان دهیم و کنارش بایستیم.
سؤال: در میدان قطعاً شما مشکلتان شاید به نسبت برخی استانها کمتر باشد، البته همه جای ایران همین است، ولی به هر حال همانطور که حضرت آقا میگوید استان مؤمنخیز و عالمخیز؛ شاید یک مقداری دغدغهها کمتر باشد، اما بالأخره نسل جوانی داریم که غرق بعضاً برنامهها و نقشههای مختلفی برای آن در فضای مجازی، رسانه و مدلهای مختلف میکشند، حتی امروزه برای مدیریت افکار عمومی جوانان ما از بازیهای کامپیوتری هم استفاده میکنند، در این شرایط به نظر میطلبد سازمان تبلیغات اسلامی یک برنامه ویژهای فقط برای این حوزه، درست است مشکلات کمتر است، بچههای ولایی و مذهبی خیلی خوبی در استان داریم، اما بالأخره نمیشود از این غافل شد. به نظرم یک برنامه ویژه میخواهد صرفاً برای فضای مجازی. نگاه و نظرم این است و سؤالم در این حوزه است؟
حجتالاسلام سالاری مکی: باز هم عرض میکنم؛ آن چه خود مقام معظم رهبری حتی در مقوله حجاب فرمودند اگر آن خانم بیحجاب بداند که دشمن برای او چه برنامهای خواهد داشت، او هم کشف حجاب نمیکند، او هم حجاب میکند، امروز اولویت ما در استان؛ بحث دشمنشناسی است، چون اگر ما دشمن را شناختیم، معتقدم این که خداوند تبارک و تعالی میفرماید انَّ الشیطانَ لکم عدُّو؛ شیطان دشمن شماست، بعد چه میفرماید؟ فتخذوهُ عدوُّ به دید دشمن به او نگاه کنید. شما یک پشه روی دست شما بنشیند به فکر آن نمینشینید، میدانید الان یک آزاری میرساند، چون بلافاصله دشمنی و اذیت رساندن او برای شما مسجل شده است. ما اگر دشمنشناسی و این که نقشه دشمن را برای جوان امروز ما بتوانیم ارائه کنیم که دشمن چنین برنامهای دارد، آن وقت جوان ما در عرصه مجازی، حقیقی، فضای هنر و سبک زندگیاش و در موضعگیری انقلابی خود یقیناً از لحاظ وقت موضع میگیرد، همچنان که بارهای مختلف این را از جوانهایمان در راهپیمایی؛ همین ۱۳ آبان امسال نسبت به سال گذشته، چرا؟ طوری دشمن شناخته شد برای نوجوانان، لذا ۱۳ آبان امسال از سال گذشته رونق بیشتری داشت.
سؤال: همیشه دفاع مقدس و ... را در رسانهها دیده بود، اما امسال یکی از برکاتش همین بود که نسل جوان ما این را خود لمس و درک کرد. (پخش گزارشی از اردوهای گروههای جهادی) از فردوس آن زمان تا ایران امروز، نمیشود نقش علما و بزرگان را نادیده گرفت، اگر امروز اینجا هستیم و این ایران عزیز تحویل نسل جوان داده شده، بدون شک در گروی پایداری و آن همت بزرگان و علمای به صورت عام؛ کشورمان و به صورت خاص خراسان جنوبی است، این ارتباط بیننسلی، اول یک مقدار راجع به علما و بزرگان استان و نقش آنها در این حوزه بفرمایید و بعد بگویید این ارتباط بین نسلی را چطور برقرار کردید که بتوانید این اتحاد و انسجام ملی رقم بخورد؟
حجتالاسلام سالاری مکی: خواهش میکنم ناظر به همین کلیپی که پخش شد، این کتاب دوباره فردوس؛ واقعاً کتاب لذیذی است، روایتی از اولین اردوی جهادی که خود مقام معظم رهبری سرگروه هستند و میآیند اینجا و خدمتهایی را دارند، در عین حال آن معرفتافزایی که برای یک مجموعه جهادی است، در این جریان اتفاق میافتد که امروز هم ما الان هر سال؛ چند سالی است رویداد عنصر مجاهدت را در فردوس به یاد اردوی جهادی حضرت آقا برگزار میکنیم ولی نکته این است که یک عالم میتواند این طور منشأ اثر باشد که در بحبوحه فراموشی آن زمان یک شهر، میآید و شهر را به کشور معرفی میکند که همه از اقصی نقاط کشور برای آن کمک بفرستند، آن همدلی مؤمنانه شکل بگیرد. در استان ما هم الحمدلله با توجه به این که پدران علم در این استان هستند، برای خود من خیلی جالب است که در کنار خاندان عبادی که الگوی اخلاقی هستند، در کنار آیتالله سیدحسن تهامی که خود حضرت آقا فرمودند عالم برجسته درجه یک بیرجند که یک ملای بزرگی بود و کسی بود که اگر در حوزه نجف یا قم بود، قطعاً مرجع تقلید میشد، ولی اینجا ایستاد و به مردمش خدمت کرد؛ اینها نکاتی است که ما باید درس بگیریم؛ منِ طلبهای که بالأخره امروز میتوانم در یک نقطهای یک سنگر خدمتی را دست بگیرم.
سؤال: حیات طیبه که میگوییم؛ دقیقاً همین است؟
حجتالاسلام سالاری مکی: درود بر شما، این که ما امروز نیاز داریم؛ من هم دوست دارم بروم در قم درس بخوانم و بنشینم در مشهد و مراتب تحصیلات خود را ادامه دهم، لذت میبرم از این که بروم در حرم حضرت معصومه، قبل از آن بروم قبل از اذان صبح دوستان مباحثه میکنند، ولی آمدن اینجا و آن طلبهای که امروز در گُزُخت، ماهیرود و سربیشه با خانوادهاش، بچه او هم دوست دارد بهترین امکانات را داشته باشد و از آنها استفاده کند، امروز آن الگویی که از اردوی جهادی میگیریم، از مرحوم آیتی بگیریم، این که یک روحانی در یک مسجد؛ دغدغه معیشت شهرش را دارد و میشود مرحوم ربانی و کویر تایر را تأسیس میکند، سابقه کویر تایر خراسان جنوبی که امسال بیست و هفتمین سال تأسیس آن بود و خوش میدرخشد در دنیا و روز به روز یک افتخار جدیدی را دارد، وابسته به یک مسجد یا یک عالم است.
سؤال: اگهی بازرگانی هم رفتید؟
حجتالاسلام سالاری مکی: بله، چون افتخار ملی در استان ماست، نکته این است که ما به خدمات اجتماعی نیاز داریم، من میتوانم آن طبیب دوّاره به طب باشم، در عرصههای مختلف و بروم در اردوهای جهادی در حال آرایشگری کردن مردم حدیث و حکم شرعی بگویم. یعنی میخواهم بگویم؛ ضمن این که بالأخره آن رسالت تبلیغی خودم را هم داشته باشم، عرصههای خدمتی بسیاری امروز وجود دارد که دوستان ما چه در بحث مبلغین، چه اساتید دانشگاه، آنها در تخصص خودشان، چه دوستانی که در گروههای جهادی میبینید دکترهای بزرگواری که از دانشگاه تهران میآیند در مرز افغانستان خدمت میکنند، حداقل الگویی است برای آن نوجوان لب مرز که اگر روزی رفت و پدر علم شد، برگردد و اینجا خدمت کند.
سؤال: جمعبندی خود را در بحث خانواده بگذارید و این که یک جا میخواندم خود شما هم اشاره کرده بودید که تبلیغ و تبیین را عمومی کنیم و هر خانواده یک سنگر برای بحث تبلیغ و تبیین باشد، با جمعبندی برویم؛ برای این که یک خانواده داشته باشیم متناسب با شرایط امروزی جامعه خود، مهمترین اقدامات و برنامههای خود را و اگر توصیهای دارید؛ به عنوان جمعبندی؟
حجتالاسلام سالاری مکی: یکی از نکاتی که امروز در ادبیات مقام معظم رهبری و در این منطق مواجهه با این جنگی که به صورت همهجانبه به سمت ما است؛ بحث معنویت است، بحث این که ما باید قلاب بخوریم به خداوند تبارک و تعالی، ما واقعاً شاید به لحاظ موشک و پهپاد، هر چه هم که قوت پیدا کنیم، ولی ته آن؛ و ما رمیتُ اذ رمیت ولکنالله رَمی؛ امروز هم ما و هم مجموعههای مختلف کمک کنند که ما بتوانیم آن انسجام خانواده را حول محور قرآن، اهل بیت و همدلی مؤمنانه جمع کنیم، این که پیامبر فرمود اَدِّبوا اولادکم علی حبی و حب علی ابن ابیطالب، این که ما در این مجاز و فضای مختلف بتوانیم همدلی مؤمنانهمان را در کانون گرم خانواده داشته باشیم. یکی از زیباییهای استان ما که سال گذشته در بشرویه دوستان ما زحمت کشیدند در بعضی از شهرستانها؛ همین زندگی با آیهها؛ خانوادگی میآمدند آیات قرآن را حفظ میکردند و در فردوس و بشرویه هم رویدادی شکل گرفت که خانوادگی میآمدند یک مسابقه و رویداد انجام میدادند. خواهشم این است که مجموعه استان و مجموعه کشور سر بحث این انسجام خانواده، این که خانواده در سبد معرفتی و معنوی خودش چه سهمی را از قرآن و معارف دین داشته باشد، بعضی وقتها به سادگی یک نفر با یک جملهای که چه بسا از آگاهی نباشد، کیان خانواده را مورد هجمه قرار میدهد، بیشتر فکر کنیم سر این مسائل و بیشتر از خانواده اصلاً حرف بزنیم تا بعد بتوانیم در میدان عمل به آن توجه کنیم.
مجری: حاج آقا سالاری درخواست دارند از مسئولین ارشد و میانی استان؛ حمایت کنید، به هر حال مباحث فرهنگی، دینی و اجتماعی چیزی است که در حوزه و منطقه زندگی بسترساز توسعه و پیشرفت در سایر حوزههاست، میطلبد بیشتر به آن توجه شود. مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر حمایت شود و یک همراهی و همافزایی بین دستگاهها اتفاق بیفتد تا انشاءالله آن برکاتش را همه عزیزان و هموطنان ما اول در استان خراسان جنوبی و بعد در ایران عزیزمان ببینند.