

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، تیم ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی ایران متشکل از محمد قاسمی، محمد مهدی غلامی، علی رشید پور و متین سهران با زمان ۷ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۱۹ صدم ثانیه به مقام سوم و مدال برنز رسیدند.

این مدال، دومین مدال شنا در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض محسوب می‌شود.

تیم ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی ایران با این رکوردی که منجر به نشان برنز بازی‌های ریاض ۲۰۲۵ شد، موفق به شکستن رکورد ملی این ماده هم شدند.