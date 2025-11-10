پخش زنده
امروز: -
دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن تبریک کسب نخستین نشان خانمها در بازیهای همبستگی اسلامی گفت: توجه به ورزش زنان میتواند در چنین مسابقاتی باعث صعودمان در جدول ردهبندی شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از پایان دیدار تیم ملی فوتسال مقابل ازبکستان که منجر به صعود تیم ملی به فینال مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
آقای علی نژاد ضمن تبریک بابت برد مقابل ازبکستان و صعود به فینال، بازی را چطور دیدید؟
علی نژاد: بچهها با غیرت بازی کردند. تیم ازبکستان تیم خوبی بود، در واقع در همه جاهای زمین خیلی قوی و محکم بازی میکرد. علی رغم اینکه ده دقیقه پاور پلی بازی کردند، بچهها خیلی خوب کار را در آوردند. فکر میکنم این دیدار بهترین بازی ما در این مسابقات بود. انشالله که بهتر از این بازی را در فینال انجام میدهند.
آقای علی نژاد خوشبختانه با ورود شما و آقای داورزنی و البته خود آقای خسروی وفا مشکلات روزهای اول رفع شد. نظرتان در این رابطه چیست؟
علی نژاد: خدمت شما عرض کنم که علیرغم تاکیداتی که ما به سازمان برگزار کننده داشتیم خیلی دیر دهکده را تحویل برخی از تیم ها، از جمله ایران دادند. عملاً یک روز قبل از اینکه بچههای فوتسال که اولین گروه بودند، دهکده تحویل داده شد. خیلی مشکلات داشتیم، اما بالاخره با تاکیداتی که شد و با پیگیریهایی که انجام دادیم، الحمدلله الان در دهکده ورزشکارانمان شرایط خوبی دارند و وضعیت مناسبی پیدا کردهاند. بالاخره در این رویدادهای بزرگ و این چنینی چنین بحثهای همیشه وجود دارد.
آقای علی نژاد با وجود ۵۷ تیم شرکت کننده و این همه ورزشکار و قدمت این مسابقات آیا امکانش هست این مسابقات در فرایند کسب سهمیه المپیک قرار بگیرد؟
علی نژاد: ببینید این مهم را فدراسیون سازمان برگزار کننده و سازمان همبستگی کشورهای اسلامی باید انجام دهد. ولی خوشبختانه یواش یواش فدراسیونهای بین المللی توجه بیشتری به این مسابقات میکنند. بعضی از رشتههایی که تا حالا در رنکینگ ورزشکاران تاثیر نداشتند، امسال در رتبه بندی جهانی موثر است. مثلا تنیس روی میز.
همین دیروز دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان رئیس کمیسیون انتخابات معرفی شدند. خب همین موضوع نشان میدهد روابط فدراسیونهای بین المللی دارد نزدیکتر میشود. من فکر میکنم انشالله از ادوار آینده همین اتفاق خواهد افتاد و امتیاز بیشتری برای کسب سهمیه المپیک برای کشورها ایجاد خواهد شد.
نخستین نشان در بخش بانوان را خانم بربط کسب کرد حضور خانمها در این رقابتها نقطه عطفی میتواند باشد. نظر شما را در این رابطه چیست؟
علی نژاد: بله اولاً به خانم بربط تبریک میگویم، او پرچمدار ما در این مسابقات بود. انشالله آقای عیدلی هم مدال خوشرنگی خواهد گرفت این نکته اول و به عنوان نکته دوم، اگر دقت بفرمایید در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، ۴۸ درصد مدالهای ما توسط خانمها به دست آمد و همین امر نشان میدهد ورزش زنان نسبت به گذشته تا جه حد پیشرفت کرده و میتواند درصورت توسعه ییشتر، برای کل مدال آوری ایران نقش مهم تری داشته باشند.