سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و در مناطقی از شرق و مرکز کشور وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی تاپنج شنبه وضعیت جوی کشور عمدتاً آرام و پایدار خواهد بود.این شرایط موجب غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی در ساعات اولیه صبح می‌شود.

همچنین از بعدازظهر امروز در نواحی مرکز، مرکز، شرق و جنوب کشور وزش باد و گاهی خیزش گردو خاک پیش‌بینی می‌شود. از جمعه بعدازظهر در ارتفاعات زاگرس و نواحی شمال‌غرب کشور، افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.