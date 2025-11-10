تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران با برتری مقابل عربستان به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی رسید و نشانش را قطعی کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها، تیم ملی کشورمان با ترکیب امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی‌طاهر در مجموع با نتیجه ۸ بر ۱ از سد عربستان گذشت.

در آغاز این دیدار، تیم دونفره ایران با حضور بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی در سه گیم پیاپی با نتایج ۱۱–۴، ۷–۱۱ و ۱۱–۹ موفق به شکست تیم عربستان شد.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست، در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱–۹، ۱۲–۱۰ و ۱۲–۱۰ مقابل علی کدراوی پیروز شد.

در پایان، بنیامین فرجی با پیروزی مقابل عبدالعزیز بوشلیبی با نتایج ۱۱–۷، ۱۱–۶ و ۱۱–۶ پیروزی نهایی را برای تیم ایران به ارمغان آورد تا نتیجه نهایی ۸ بر ۱ به سود ملی‌پوشان کشورمان رقم بخورد.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران امروز برای صعود به دیدار نهایی به مصاف تیم الجزایر می‌رود.





صحبت‌های بنیامین فرجی ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران، پس از صعود به نیمه نهایی



صحبت‌های مهرداد علی‌قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز پس از پیروزی مقابل عربستان سعودی و صعود به نیمه نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی





صحبت‌های محمد موسوی ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، پس از پیروزی مقابل عربستان سعودی





صحبت‌های امیرحسین هدایی ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، پس از غلبه بر عربستان سعودی





صحبت‌های جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران، پس از پیروزی ۸ بر ۱ مقابل عربستان سعودی