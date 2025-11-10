پخش زنده
تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران با برتری مقابل عربستان به مرحله نیمهنهایی بازیهای همبستگی اسلامی رسید و نشانش را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها، تیم ملی کشورمان با ترکیب امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسویطاهر در مجموع با نتیجه ۸ بر ۱ از سد عربستان گذشت.
در آغاز این دیدار، تیم دونفره ایران با حضور بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی در سه گیم پیاپی با نتایج ۱۱–۴، ۷–۱۱ و ۱۱–۹ موفق به شکست تیم عربستان شد.
در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست، در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱–۹، ۱۲–۱۰ و ۱۲–۱۰ مقابل علی کدراوی پیروز شد.
در پایان، بنیامین فرجی با پیروزی مقابل عبدالعزیز بوشلیبی با نتایج ۱۱–۷، ۱۱–۶ و ۱۱–۶ پیروزی نهایی را برای تیم ایران به ارمغان آورد تا نتیجه نهایی ۸ بر ۱ به سود ملیپوشان کشورمان رقم بخورد.
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران امروز برای صعود به دیدار نهایی به مصاف تیم الجزایر میرود.
