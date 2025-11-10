

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بسکتبال ۳ نفره سوپرفینال با حضور ۴۸ تیم از ۸ کشور در شهر مسکو کشور روسیه برگزار شد و تیم دانشگاه پیام نور ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.



تیم دانشگاه پیام نور پس از کسب ۲ پیروزی در مرحله گروهی، راهی مرحله حذفی شد و با کسب ۵ پیروزی در این مرحله، به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد.



مهدی قریشی، امیرحسین روستا، مازیار نبی و امیر حسین غلامزاده اعضای تیم دانشگاه پیام نور در این رقابت‌ها بودند.



تیم دانشگاه آزاد اسلامی، دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها پس از ۲ پیروزی در مرحله گروهی، در مرحله یک شانزدهم نهایی با شکست مقابل نماینده روسیه از صعود به مرحله بعد باز ماند. بهامین صبوح، مبین حسنلو، امیرمهدی شفایی و کیارش شبانیان اعضای تیم دانشگاه آزاد اسلامی در این رقابت‌ها بودند.