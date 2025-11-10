در اقدامی انسان‌دوستانه،اعضای بدن مرحوم حمیدرضا ادریسیان مرد ۵۴ ساله اهل اسفراین، به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد و جان چند نفر دوباره معنا یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت : جانبخش حمیدرضا ادریسیان که به دلیل مرگ مغزی در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی و با موافقت خانواده بزرگوارش، برای انجام مراحل اهدای عضو به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

دکتر جعفری افزود : این ایثار ماندگار نشان دیگری از فرهنگ زیبای نوع‌دوستی و بخشندگی مردم ایران است؛ فرهنگی که از دل غم، امید و زندگی تازه می‌آفریند.